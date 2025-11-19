Surse judiciare au declarat reporterilor MEDIAFAX că, în primă fază, Vlădan a solicitat să fie propus pentru eliberare condiționată de către Comisia din Penitenciarul Jilava, numai că membrii acesteia s-au opus apreciind ”timpul insuficient pentru atingerea scopului pedepsei”. Drept urmare, criminalul a atacat măsura și a înaintat o contestație judecătorilor de la Sectorul 4.

Vlădan a arătat că pedeapsa cu închisoare pe viață i-a fost comutată în 2020 cu una de 25 de ani, care ar urma să expire la 11 noiembrie 2035.

Doar că fostul cadru al MAI susține că, până în prezent, a executat mai mult de jumătate din cele 9.131 de zile pe care le are de ispășit și că, potrivit legii, s-ar încadra la eliberarea condiționată.

În petiția lui, criminalul de la Perla a menționat că este arestat din 6 martie 2012, ceea ce înseamnă că, până la mijlocul lunii noiembrie, a depășit 5.000 de zile executate.

Mai mult, el a ținut să scrie faptul că la toate acestea ”se adaugă 480 de zile considerate executate suplimentar ca măsură compesatorie și 813 zile considerate ca executate pe baza muncii prestate, în total aproape 6.300 zile câștigate și executate”.

Cum a răspuns instanța: ”Eforturile depuse de petent au fost minimale”

Condamnat pentru omor deosebit de grav, după ce și-a împușcat soția, care se afla la muncă, în coaforul de la Perla, dar și pe o colegă a acesteia, Vlădan cere, așadar, să beneficieze de înțelegere. El și-a motivat contestația, insistând asupra faptului că ar fi un deținut-model: ”Am fost recompensat de 79 de ori în închisoare și am participat la muncă”.

Sursele MEDIAFAX au declarat însă că instanța n-a considerat că se impune eliberarea și a stabilit data de 13 februarie 2026 pentru o eventuală reanalizare a solicitării.

”Instanţa nu neagă împrejurarea că persoana condamnată pe parcursul executării pedepsei s-a evidenţiat (…), însă nu poate acorda acestui aspect o semnificaţie mărită, întrucât o conduită bună în timpul executării pedepsei reprezintă o situaţie de normalitate.

Instanţa mai constată și faptul că participarea petentului la programe şi activităţi educative şi de asistenţă psihosocială organizate la locul de deţinere a fost una normală, în raport de perioada efectivă de timp petrecută în interiorul locului de detenţie. Prin urmare, eforturile depuse de petent au fost minimale şi nicidecum nu pot duce la concluzia existenţei unor dovezi temeinice de îndreptare.

Circumstanţele particulare ale deţinutului astfel cum au fost reţinute denotă faptul că acesta nu întruneşte condiţiile pentru a fi liberat condiţionat şi, mai mult decât atât, această măsură nu este în prezent nici oportună. Instanţa constată că timpul pe care l-a executat condamnatul din pedeapsa aplicată nu este suficient pentru ca acesta să îşi însuşească scopul preventiv și educativ al pedepsei (…), impunându-se ca acesta să-şi intensifice eforturile în ceea ce priveşte formarea unei atitudini de respect faţă de valorile sociale și ordinea de drept”, au subliniat judecătorii în motivarea hotărârii.