Benny Gantz cere guvern de unitate pentru eliberarea ostaticilor din Gaza

Apelul vine în contextul în care guvernul de coaliție condus de Netanyahu depinde de sprijinul partidelor de extremă dreapta, care resping ideea unui acord cu Hamas și se opun încheierii războiului declanșat după atacul palestinian din octombrie 2023, scrie AFP.

Benny Gantz cere guvern de unitate pentru eliberarea ostaticilor, fără extrema dreaptă

Gantz, care s-a alăturat guvernului în primele zile ale conflictului, a propus o coaliție temporară, fără partidele de extremă dreapta, ce ar putea negocia un acord pentru eliberarea prizonierilor. „Mă aflu aici în numele ostaticilor care nu au voce și al soldaților care nu sunt ascultați”, a declarat acesta într-o conferință de presă televizată.

El i-a chemat pe liderii opoziției Yair Lapid și Avigdor Lieberman să ia în considerare oferta, deși aceștia au respins anterior posibilitatea de a intra într-un guvern condus de Netanyahu.

Benny Gantz cere guvern de unitate pentru eliberarea ostaticilor în contextul tensiunilor politice

Coaliția actuală a premierului riscă să se destrame după vacanța de vară a parlamentului israelian, mai ales după pierderea sprijinului partidelor ultraortodoxe din cauza legii privind recrutarea militară a studenților din seminariile religioase.

Ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, unul dintre liderii de extremă dreapta ai coaliției, a criticat dur propunerea lui Gantz. „Alegătorii au votat pentru o politică de dreapta, nu pentru acorduri de predare cu Hamas, ci pentru o victorie absolută”, a spus acesta.

Benny Gantz cere guvern de unitate pentru eliberarea ostaticilor pe fondul presiunii publice

Guvernul israelian se confruntă cu proteste de amploare pentru finalizarea unui acord privind eliberarea ostaticilor. Din cei 251 de oameni răpiți de Hamas în 2023, 49 se află încă în Gaza, iar armata israeliană a confirmat că cel puțin 27 dintre ei nu mai sunt în viață. În plus, militanții palestinieni păstrează și trupul unui soldat ucis în războiul din 2014.

Situația tensionată se amplifică după ce cabinetul de securitate al lui Netanyahu a aprobat extinderea ofensivei în Gaza și ocuparea celui mai mare oraș palestinian, ceea ce a intensificat manifestațiile din Israel.