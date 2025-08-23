Protest la Istanbul. Mai multe bărci au desfăşurat pe apă un banner cu un mesaj pro-palestinian

Un banner de mari dimensiuni a fost desfăşurat sâmbătă cu ajutorul unor bărci în portul din Istanbul. Acesta a transmis un mesaj prin care s-a solicitat deschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah din Gaza, potrivit Sky News.

Pe mal s-au adunat mai mulţi protestatari care au fluturat steaguri palestiniene.

Accesul în Gaza prin intermediul punctului de trecere Rafah a fost închis. La punctul care se află sub control militar israelian, s-au format cu cozi lungi de camioane pline cu ajutoare. Acestea aşteaptă să intre în Gaza pentru a distribui alimente şi alte provizii palestinienilor.