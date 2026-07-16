Rubio anunță o schimbare de strategie: SUA vor prioritiza combaterea extremismului de stânga

Conferința organizată de Rubio la Washington a stârnit îngrijorarea democraților americani care consideră că Trump politizează eforturile de combatere a terorismului și deturnează resurse de la lupta împotriva extremismului pe alte fronturi.

În discursul său, Rubio a precizat că amenințarea reprezentată de militanții islamiști a fost „sever diminuată” datorită eforturilor internaționale coordonate, dar că violența crescândă de stânga constituie un „punct mort”, potrivit Reuters.

„Putem și trebuie să identificăm și să cartografiem această amenințare și să ne reconstruim arhitectura de combatere a terorismului pentru a o învinge”, a declarat Rubio, referindu-se la o amenințare ce depășește granițele SUA, generată de grupuri ostile față de Occident, ce vizează politicienii, dar și infrastructura acestuia.

Administrația Trump, eforturi de a răspândi abordarea antiteroristă la nivel internațional

Conferința reprezintă cel mai mare efort al administrației Trump de a încerca să ducă să răspândească la nivel internațional abordarea antiteroristă despre care criticii spun că nu este susținută de date.

Această lipsă de date, din perspectiva criticilor, ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca resursele să fie redirecționate de la monitorizarea militanței islamiste și a violenței de extremă dreaptă.

„Fie vom coopera dincolo de granițele noastre, fie teroriștii vor continua să exploateze lacunele dintre acestea. Statele Unite construiesc infrastructura, parteneriatul și strategia necesare pentru a învinge flagelul terorismului de extremă stânga”, a declarat Rubio în cadrul discursului său.

Patru grupări europene, organizații teroriste în SUA

În noiembrie 2025, Washingtonul a desemnat patru grupări europene drept organizații teroriste străine în SUA.

Antifa Ost (grupare antifascistă de extremă stângă)

Federația Anarhistă Informală / Frontul Revoluționar Internațional (FAI/IRF)

Justiția Proletară Înarmată

Autoapărarea Revoluționară de Clasă.

SUA a oferit recompense de până la 10 milioane de dolari pentru informații privind finanțarea lor.

Trezoreria SUA își extinde anchetele privind utilizarea structurilor caritabile și non-profit pentru a ascunde influența străină și a permite violența, a declarat joi secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, în cadrul conferinței.

Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, va participa și ea la eveniment. Ministra va prezenta episoadele din istoria României în care violența politică a fost un instrument al conducerilor totalitare.