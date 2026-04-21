Prima pagină » Știri externe » Ruși și ucraineni răpiți în Africa, eliberați de o grupare paramilitară a Rusiei

Ruși și ucraineni răpiți în Africa, eliberați de o grupare paramilitară a Rusiei

Mai mulți ruși și ucraineni răpiți de aproximativ doi ani în Africa au fost eliberați de o grupare paramilitară a Rusiei. Anunțul a fost făcut de ruși.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
21 apr. 2026, 21:15, Politic

Cetățenii ucraineni și ruși au fost eliberați de Africa Corps, o grupare paramilitară rusă controlată de Ministerul Apărării, potrivit NEXTA.

Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării din Rusia. Rușii au spus că oamenii au fost răpiți în 2024 în Niger și au fost eliberați în timpul unei „operațiuni speciale” în Mali.

„În Africa, ne-am ocupat de geologie, am lucrat pentru o companie rusă. Compania noastră s-a bazat pe militarii locali… nimeni nu ne-a ajutat”, a spus unul dintre cei eliberați.

Africa Corps a fost creată pentru a înlocui Grupul Wagner în Africa. Gruparea activează în regiunea Sahel, inclusiv Mali, sprijinind guvernele aliniate Rusiei.

