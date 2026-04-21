Ruși și ucraineni răpiți în Africa, eliberați de o grupare paramilitară a Rusiei

Cetățenii ucraineni și ruși au fost eliberați de Africa Corps, o grupare paramilitară rusă controlată de Ministerul Apărării, potrivit NEXTA.

Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării din Rusia. Rușii au spus că oamenii au fost răpiți în 2024 în Niger și au fost eliberați în timpul unei „operațiuni speciale” în Mali.

„În Africa, ne-am ocupat de geologie, am lucrat pentru o companie rusă. Compania noastră s-a bazat pe militarii locali… nimeni nu ne-a ajutat”, a spus unul dintre cei eliberați.

Africa Corps a fost creată pentru a înlocui Grupul Wagner în Africa. Gruparea activează în regiunea Sahel, inclusiv Mali, sprijinind guvernele aliniate Rusiei.