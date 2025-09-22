Atacul a vizat stațiunea Foros, situată lângă granița cu Sevastopol, unde mai multe clădiri ale sanatoriului local și o școală au fost grav avariate.

Potrivit autorităților ruse, atacul a fost efectuat cu drone dotate cu focoase explozive, iar zona vizată nu conține instalații militare. Reprezentanții Kremlinului acuză Kievul de comiterea unui nou „act de terorism”, în contextul războiului prelungit din Ucraina.

Reacția Rusiei după atacul cu drone în Crimeea: „UE și NATO sunt sursa agresiunii”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat dur în urma atacului cu drone în Crimeea, susținând că NATO și Uniunea Europeană poartă o responsabilitate directă pentru escaladarea conflictului din regiune.

„Toate țările NATO și UE, care caută sursa agresiunii pe continentul european, trebuie să se uite în oglindă pentru a o vedea. Ele sunt pulsul destabilizării și al răspândirii terorismului în Europa, sponsorizând regimul de la Kiev și furnizându-i arme”, a declarat Zaharova, citată de agenția TASS.

Rusia consideră atacul cu drone în Crimeea un „act de terorism”

Incidentul a fost descris de autoritățile ruse drept un nou act de „terorism de stat” comis de Ucraina, care, potrivit Moscovei, beneficiază de sprijin logistic și militar din partea Occidentului. Oficialii ruși insistă asupra faptului că zona vizată nu reprezintă un obiectiv militar și că victimele sunt civili.

În paralel, liderul regional din Crimeea, Serghei Aksionov, a anunțat că echipele de intervenție au fost mobilizate pentru gestionarea consecințelor atacului, iar anchetele sunt în desfășurare.

Tensiunile continuă să crească în contextul confruntărilor din Ucraina, iar acuzațiile reciproce dintre Rusia și Occident nu fac decât să alimenteze instabilitatea pe flancul estic al Europei.