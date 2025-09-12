Rusia amenință Danemarca cu măsuri militare pentru producția de combustibil destinat rachetelor ucrainene

Declarația a fost făcută vineri de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în cadrul conferinței sale de presă săptămânale, scrie EFE.

Potrivit acesteia, „partea rusă va continua să apere cu fermitate și hotărâre interesele sale legitime pentru a atenua amenințările la adresa securității naționale”. Zaharova a avertizat că planurile Danemarcei și Ucrainei confirmă o politicare ostilă și militaristă în raport cu Moscova, subliniind că acestea pot genera o escaladare suplimentară a conflictului.

Rusia amenință Danemarca cu măsuri militare din cauza acordului Kiev-Copenhaga

Reacția Kremlinului vine după ce Kievul și Copenhaga au semnat la începutul lunii septembrie un acord privind producția de combustibil pentru noua rachetă ucraineană de lungă distanță, denumită „Flamingo”. Fabrica urmează să fie construită în sudul Danemarcei, iar producția va fi realizată de compania ucraineană Fire Point, începând cu 1 decembrie.

Acest proiect este parte dintr-un acord mai amplu, semnat în urmă cu două luni, ce vizează crearea unor companii de apărare comune pe teritoriul danez. Guvernul de la Copenhaga a alocat deja 67 de milioane de euro pentru dezvoltarea acestor inițiative militare.

Rusia amenință Danemarca cu măsuri militare, invocând riscurile pentru securitatea națională

Anunțul privind construirea fabricii a fost făcut în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Danemarca, unde s-a întreprins discuții cu liderii nordici și baltici pentru a obține sprijin suplimentar pentru Ucraina. Maria Zaharova a catalogat aceste planuri drept o „sabotare” a eforturilor diplomatice de rezolvare a crizei ucrainene, avertizând asupra consecințelor militare.