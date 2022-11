Rusia anunţă că are "prioritatea" evitării unui război nuclear, dar avertizează Occidentul

"În actuala situaţie dificilă şi turbulentă, care este rezultatul acţiunilor iresponsabile şi fără ruşine în sensul afectării siguranţei noastre naţionale, principala prioritate este prevenirea oricărei confruntări între puterile nucleare", anunţă Ministerul rus de Externe, conform cotidianului Le Monde, invitând celelalte naţiuni care au arme atomice "să rezolve această sarcină prioritară" prin oprirea "tentativelor periculoase de încălcare a intereselor vitale ale altora".

Ministerul de Externe de la Moscova avertizează că acţiunile naţiunilor occidentale, care "continuă să fie în punctul unui conflict armat direct cu Rusia şi încurajează provocări cu arme de distrugere în masă", ar putea avea efecte "catastrofale".

"Rusia se ghidează în continuare după principiul conform căruia un război nuclear, care nu poate avea niciun câştigător, este inadmisibil şi nu ar trebui să izbucnească niciodată", continuă Ministerul rus de Externe, subliniind că doctrina militară rusă prevede utilizarea armelor atomice "strict în scop defensiv", în cazul unui atac asupra Rusiei cu arme de distrugere în masă sau în cazul unei agresiuni cu arme convenţionale care "ar ameninţa existenţa statului".

Oficiali americani citaţi de cotidianul The New York Times au afirmat marţi, sub protecţia anonimatului, că au existat discuţii între comandanţi militari ruşi despre utilizarea unei arme nucleare tactice în Ucraina. Administraţia de la Washington a avertizat în mai multe rânduri Rusia asupra consecinţelor unui atac nuclear asupra Ucrainei.

În schimb, ministrul rus de Externe, Serghei Şoigu, a avertizat recent, într-o conversaţie cu secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, că Ucraina pregăteşte un atac cu dispozitive radioactive artizanale. Moscova a atras atenţia şi Franţei şi Marii Britanii asupra riscurilor unui astfel de atac. Însă Casa Albă a respins imediat acuzaţiile Moscovei la adresa Kievului, pe care le consideră "o acţiune falsă de transparenţă". Acuzaţiile Rusiei au fost respinse şi de Franţa, Marea Britanie şi NATO.

Ucraina a susţinut că, de fapt, Rusia pregăteşte un atac radiologic pe care îl va atribui armatei ucrainene. Totuşi, Administraţia de la Kiev a primit inspectori ai Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) la instalaţiile nucleare ucrainene, pentru a respinge clar acuzaţiile Rusiei.