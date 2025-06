Rusia ar putea ataca un membru NATO „în termen de cinci ani”, avertizează Zelenski

Președintele ucrainean a făcut aceste declarații într-un interviu acordat prezentatorului Mark Austin.

Însă, când a fost întrebat dacă Rusia ar putea ataca în câteva luni, Zelenski a răspuns că nu „crede că [Putin] este pregătit”.

Zelenski a mai spus că planurile membrilor NATO de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035 sunt „foarte lente”, adăugând: „Credem că, începând din 2030, Putin va avea capacități semnificativ mai mari”.

„Astăzi, Ucraina îl ține pe loc, el nu are timp să antreneze armata”. Soldații ruși „sunt anihilați și exterminați pe câmpul de luptă”, a avertizat el.

„În orice caz, [Putin] are nevoie de o pauză, are nevoie ca sancțiunile să fie ridicate, are nevoie de o armată antrenată. Și 10 ani este o perioadă foarte lungă. El va avea o nouă armată pregătită [până atunci]”, a completat acesta.

Zelenski, despre conflictul din Orientul Mijlociu

Întrebat despre opiniile sale cu privire la conflictul dintre Israel și Iran și impactul unui război mai amplu în Orientul Mijlociu asupra Ucrainei, Zelenski a spus că înțelege că ajutorul din partea partenerilor, inclusiv din partea SUA, „ar putea fi redus”, adăugând că „va fi dificil pentru noi”.

În ceea ce privește relațiile sale cu Donald Trump, Zelenski a evitat orice critică și s-a concentrat în schimb pe modul în care președintele SUA interacționează cu Putin, numindu-i „parteneri pe termen scurt”, dar nu prieteni, potrivit SkyNews.

Armistițiu și negocieri de pace

În ceea ce privește un eventual armistițiu și negocierile de pace, Zelenski a afirmat clar că susține ambele, adăugând că va intra în negocieri pentru a înțelege „dacă sunt posibile compromisuri reale și dacă există o modalitate reală de a pune capăt războiului”.

Cu toate acestea, el a evitat să spună dacă ar fi dispus să cedeze teritoriu Rusiei ca parte a unui acord de pace, sugerând în schimb că forța militară și sancțiunile îl vor obliga pe domnul Putin să intre în negocieri.

Liderul ucrainean a vorbit și despre eșecul sancțiunilor internaționale. El a spus că Rusia încă poate accesa „componente pentru rachete și drone” din țări precum Marea Britanie.

Marea Britanie și aliații săi din NATO vor semna oficial planurile de cheltuieli pentru apărare atunci când șefii de stat și de guvern se vor reuni la Haga marți și miercuri.

Obiectivul de cheltuieli este împărțit în 3.5% din PIB pentru apărare pură și 1.5% din PIB pentru domenii conexe, precum infrastructura și securitatea cibernetică.

Cheltuielile pentru apărare de 5% reprezintă nivelul investit de aliații NATO în timpul Războiului Rece.