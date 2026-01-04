Prima pagină » Știri externe » Rusia, invitată să investească în diamante și pământuri rare de o țară africană

Botswana intenționează să deschidă în curând o ambasadă la Moscova și a invitat investitorii ruși să coopereze în domeniul pământurilor rare și al diamantelor, a declarat duminică ministrul de externe al Botswanei, potrivit agenției de știri ruse TASS citată de Reuters.
04 ian. 2026

Rusia încearcă să-și consolideze poziția în Africa pe fondul confruntării mai ample cu Occidentul.

„Credem cu tărie că Botswana este cel mai bun loc pentru investiții, având în vedere stabilitatea sa politică și economică. Prin urmare, încurajăm cu tărie investitorii ruși să vină în Botswana”, a declarat Phenyo Butale din Botswana, citat de TASS.

Diamantele contribuie în mod normal cu aproximativ o treime din veniturile naționale ale Botswanei și cu trei sferturi din veniturile sale din schimburi valutare, scrie Reuters.

Compania rusă Norilsk Nickel, cel mai mare producător mondial de paladiu și nichel de înaltă calitate, a soluționat în 2021 disputa cu guvernul Botswanei și BCL Group privind o tranzacție pentru vânzarea activelor Nornickel din Africa către BCL Group.

