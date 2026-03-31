Rusia montează rachete false pe dronele Shahed pentru a induce în eroare apărarea Ucrainei

Strategia urmărește să creeze confuzie în rândul unităților de interceptare și să intimideze aviația ucraineană în timpul atacurilor aeriene de amploare.

Informația a fost confirmată de Serhii Beskrestnov, cunoscut sub apelativul „Flash”, consilier al ministrului apărării din Ucraina. Acesta a declarat că forțele ruse au început să instaleze replici ale rachetelor aer-aer R-60 pe dronele Shahed utilizate în atacuri de lungă distanță.

„Scopul este de a intimida aviația noastră și de a atrage atenția unităților de interceptare”, a explicat Beskrestnov. Potrivit acestuia, rachetele false pe dronele Shahed nu sunt funcționale, însă pot fi confundate cu armament real în condiții de luptă.

Presiunea asupra apărării aeriene

Utilizarea dronelor-momeală a devenit o tactică obișnuită a Rusiei în conflictul cu Ucraina. În fața unui roi de drone care se apropie simultan, sistemul de apărare aeriană ucrainean este nevoit să identifice rapid amenințările și să prioritizeze țintele. Prezența unor rachete false pe dronele Shahed complică acest proces, crescând riscul de consum inutil al resurselor defensive.

„Aviația armatei știe cum să răspundă la astfel de situații. Avem numeroase unități de interceptare în diferite structuri și, desigur, toată lumea va încerca să distrugă o țintă considerată importantă”, a mai precizat consilierul ucrainean.

Dronele Shahed, bazate pe un design iranian, au devenit una dintre armele preferate ale Rusiei pentru lovituri asupra infrastructurii ucrainene. Costurile relativ reduse și flexibilitatea tehnologică permit adaptări rapide, inclusiv montarea de rachete false pe dronele Shahed, în scopuri psihologice și tactice.

Autoritățile de la Kiev susțin însă că aceste metode nu schimbă fundamental echilibrul de pe câmpul de luptă, iar apărarea aeriană ucraineană continuă să se adapteze noilor provocări generate de conflict.