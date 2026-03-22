Rusia reia lansările de pe o rampă care fusese avariată la cosmodromul Baikonur

Rusia a reluat lansările de rachete de pe rampa 31 a cosmodromului Baikonur, pentru prima dată după avariile produse în urma unui incident din noiembrie anul trecut.
sursă foto: captură Roscosmos
Petre Apostol
22 mart. 2026, 20:58, Știri externe

O rachetă Soyuz-2.1a a lansat duminică nava cargo fără echipaj Progress MS-33 către Stația Spațială Internațională, potrivit agenției spațiale Roscosmos, citată de AFP.

Rampa 31 era singura instalație operațională utilizată de Rusia pentru misiuni cu echipaj uman către Stația Spațială Internațională. Aceasta a fost grav afectată în noiembrie, când o parte a structurii s-a prăbușit în timpul lansării navei Soyuz MS-28, blocând temporar capacitatea Moscovei de a trimite cosmonauți în spațiu.

Lucrările de reparație au fost finalizate la începutul acestei luni. Imaginile difuzate duminică arată reluarea operațiunilor, în condiții normale de zbor, potrivit unui comentator al Roscosmos.

Cosmodromul Baikonur, situat în Kazahstan, este utilizat de Rusia în baza unui acord de închiriere valabil cel puțin până în 2050.

Programul spațial rus, odinioară un pionier al explorării cosmice, s-a confruntat în ultimele decenii cu multiple dificultăți, inclusiv pierderea primei sale misiuni lunare din ultimii aproape 50 de ani, în 2023.

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Alimentul de post care ne face mai inteligenți, potrivit medicului Vlad Ciurea: „E combustibilul perfect pentru creier”
Gandul
Cât de bogat este, de fapt, Rareș Cojoc? Realitatea financiară a fostului soț al Andreei Popescu depășește orice imaginație
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Un lanț de restaurante italiene renunță complet la plata cash. Directorul a explicat decizia: „Nu avem nimic de ascuns”
Libertatea
Ciorba de post care are efect anti-aging. Te întinerește cu fiecare porție mâncată
CSID
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Promotor