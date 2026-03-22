Rusia reia lansările de pe o rampă care fusese avariată la cosmodromul Baikonur

O rachetă Soyuz-2.1a a lansat duminică nava cargo fără echipaj Progress MS-33 către Stația Spațială Internațională, potrivit agenției spațiale Roscosmos, citată de AFP.

Rampa 31 era singura instalație operațională utilizată de Rusia pentru misiuni cu echipaj uman către Stația Spațială Internațională. Aceasta a fost grav afectată în noiembrie, când o parte a structurii s-a prăbușit în timpul lansării navei Soyuz MS-28, blocând temporar capacitatea Moscovei de a trimite cosmonauți în spațiu.

Lucrările de reparație au fost finalizate la începutul acestei luni. Imaginile difuzate duminică arată reluarea operațiunilor, în condiții normale de zbor, potrivit unui comentator al Roscosmos.

Cosmodromul Baikonur, situat în Kazahstan, este utilizat de Rusia în baza unui acord de închiriere valabil cel puțin până în 2050.

Programul spațial rus, odinioară un pionier al explorării cosmice, s-a confruntat în ultimele decenii cu multiple dificultăți, inclusiv pierderea primei sale misiuni lunare din ultimii aproape 50 de ani, în 2023.