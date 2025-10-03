Ruşii sunt acuzaţi că au lansat „cel mai mare atac” asupra unităţilor de producţie-distribuţie gaze

Ucrainenii anunţă că Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri „cel mai mare atac” asupra unităţilor de producţie de gaze din Ucraina de la începutul invaziei din 2022. 35 de rachete şi 60 de drone au fost folosite în acest atac, care a avariat o parte semnificativă a instalaţiilor ucrainene.
„Unele dintre pagube sunt critice”, a declarat directorul general al Naftogaz, Serghei Koretsky, potrivit Le Figaro.
Directorul general a denunţat „terorismul deliberat” al Moscovei care vizează unităţi civile.