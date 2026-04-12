S-au călcat la propriu în picioare: 25 de morți la un eveniment tradițional în Haiti

Busculada a avut loc sâmbătă, în localitatea Milot, din nordul Haiti, în apropiere de orașul Cap-Haïtien, în timpul unor festivități tradiționale organizate la Citadelle Laferrière, o fortăreață istorică și una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din țară.

Autoritățile locale, citate de Associated Press, au transmis că incidentul „a provocat numeroase cazuri de asfixiere, călcare în picioare și pierdere a cunoștinței”. Zeci de persoane au fost transportate la spital, iar altele sunt în continuare date dispărute.

Probleme de organizare

Potrivit primelor informații, tragedia a fost declanșată de o supraaglomerare severă și de deficiențe în gestionarea mulțimii.

„O situație de supraaglomerare, legată în special de lipsuri în măsurile de control al mulțimii, a declanșat busculada”, au precizat autoritățile, arătând cu degetul către organizatori.

Zeci de răniți sunt încă în spital

Poliția Națională din Haiti a deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a incidentului. În urma verificărilor, bilanțul a fost actualizat la 25 de decese.Duminică, autopsiile erau în curs de desfășurare, medicii urmând să stabilească exact cauzele deceselor.

Poliția a anunțat că alte 30 de persoane rămân internate și a făcut apel la populație să evite răspândirea zvonurilor.

Guvernul haitian a transmis condoleanțe familiilor victimelor tragediei.