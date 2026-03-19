Scandal de spionaj înainte de alegeri în Slovenia: compania Black Cube, acuzată de interferență în campanie

Potrivit autorităților slovene, mai mulți reprezentanți ai Black Cube ar fi ajuns la Ljubljana în decembrie. Ei sunt suspectați că au desfășurat activități de supraveghere și interceptare. Ancheta indică faptul că aceste operațiuni ar fi contribuit la apariția unor înregistrări audio care implică persoane publice în discuții despre corupție, lobby ilegal și utilizarea abuzivă a fondurilor de stat, scrie Politico.

Materialele au fost publicate cu puțin timp înainte de alegeri, amplificând tensiunile într-o campanie deja extrem de polarizată. Reprezentanții companiei nu au oferit, până în acest moment, un punct de vedere oficial.

Alegeri tensionate între Golob și Janša

Scrutinul de duminică îi aduce față în față pe premierul în funcție Robert Golob și liderul opoziției Janez Janša. Ei se află într-o competiție strânsă care reflectă diviziunile politice din țară. Tabăra lui Golob susține că scandalul este dovada unei intervenții externe menite să influențeze rezultatul alegerilor. În același timp, opoziția folosește înregistrările pentru a acuza actualul guvern de corupție. În acest context, dezbaterea politică s-a transformat într-un schimb dur de acuzații, fiecare parte încercând să capitalizeze electoral situația.

Autoritățile slovene au transmis că implicarea unei companii private de intelligence într-un proces electoral ridică probleme serioase de securitate. Serviciul de informații a confirmat că reprezentanți ai Black Cube au vizitat Slovenia de mai multe ori în ultimele luni. Se arată că activitățile lor ar putea reprezenta o ingerință directă în procesul democratic.

Premierul Golob a declarat că orice tentativă de influențare a alegerilor de către actori externi este „inacceptabilă” și subminează încrederea în instituțiile statului.

O companie cu istoric controversat

Black Cube este cunoscută pentru utilizarea unor metode specifice serviciilor de informații, inclusiv operațiuni sub acoperire și colectare de date prin intermediul unor identități false. Firma a fost implicată în mai multe scandaluri internaționale, cel mai cunoscut fiind cazul în care a fost angajată pentru a monitoriza jurnaliști și persoane implicate în acuzații împotriva producătorului de film Harvey Weinstein.

De asemenea, în Europa de Est, compania a fost asociată cu acțiuni controversate care au ridicat semne de întrebare privind limitele legale ale activităților sale.