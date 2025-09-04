Secretarul general al NATO, Mark Rutte: Capacitatea navală a Chinei pune presiune pe SUA și aliații occidentali

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lansat un avertisment sever potrivit căruia China depășește rapid Statele Unite și aliații lor occidentali în domeniul construcției navale militare, scrie News Week.

Vorbind la un summit de apărare desfășurat la Praga, organizat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), Rutte a subliniat că expansiunea Chinei reprezintă o provocare majoră pentru puterea maritimă occidentală.

Această evoluție ar putea fi interpretată și ca un semn că Beijingul se pregătește pentru o posibilă confruntare militară, a atenționat Rutte.

Puterea navală în expansiune a Chinei

Rutte a evidențiat faptul că China are acum mai multe nave active decât SUA, iar capacitatea sa de producție depășește cu mult ceea ce pot realiza în prezent șantierele navale americane.

Potrivit Pentagonului, la sfârșitul anului 2023, marina chineză dispunea de peste 370 de nave și submarine, dintre care mai mult de 140 erau nave moderne de luptă de suprafață.

China este așteptată să pună în funcțiune anul acesta și cel de-al treilea portavion, consolidându-și și mai mult flota.

Provocările cu care se confruntă Marina SUA

Deși Marina SUA rămâne principala forță maritimă occidentală, aceasta este suprasolicitată de angajamente globale și se confruntă cu costuri ridicate de întreținere.

Experții atrag atenția că industria navală americană suferă întârzieri, are o infrastructură învechită și se confruntă și cu lipsă de personal, ceea ce o face incapabilă să țină pasul cu capacitatea industrială a Beijingului.

Unele șantiere navale nu au spațiul necesar pentru a finaliza proiectele, ceea ce ridică noi semne de întrebare legate de nivelul de pregătire.

Implicații strategice pentru NATO și aliați

Washingtonul a desemnat China drept „provocarea principală” și își reorientează atenția strategică spre Indo-Pacific.

Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a îndemnat aliații să își coordoneze responsabilitățile, cu Europa concentrându-se pe consolidarea apărării în fața Rusiei, în timp ce SUA prioritizează descurajarea Chinei.

Europa își accelerează investițiile și capacitățile de apărare ca răspuns la agresiunea Moscovei și la temerile privind o posibilă reducere a prezenței americane pe continent.

Între timp, Beijingul continuă să își etaleze arsenalul avansat, demonstrând o încredere militară tot mai mare.