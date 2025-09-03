China prezintă în premieră drone subacvatice și rachete anti-navă, la parada militară de la Beijing

Dronele subacvatice XL, o premieră publică, fac parte din programul ambițios al Marinei chineze (PLAN) de dezvoltare a acestor vehicule, unde țara deține cel mai mare număr de unități operaționale din lume, potrivit CNN.

Prima dronă, AJX002, măsoară între 18 și 20 de metri lungime și 1-1,5 metri diametru, iar cea de-a doua are aceeași lungime, dar este mai lată, 2-3 metri, și are două catarge, spre deosebire de AJX002, care nu are niciuna. Rolul exact al acestor drone nu a fost confirmat, însă analiștii consideră că ele ar putea fi echipate cu torpile sau mine sau folosite pentru misiuni de recunoaștere.

În paralel, parada a inclus și prezentarea rachetei YJ-17, considerată o versiune navală a rachetei balistice DF-17 cu vehicul de planare hipersonic, capabil să transporte focoase convenționale sau, posibil, nucleare. Alte rachete expuse au fost YJ-15, YJ-19 și YJ-20, toate lansabile de pe distrugătoare și fregate din flota chineză. Specialiștii avertizează că aceste sisteme pun în pericol portavioanele americane în regiune.

În discursul său în fața trupelor adunate pe Piața Tiananmen, liderul chinez Xi Jinping a subliniat că China nu va fi intimidată de nicio putere externă.

„Națiunea chineză este o mare națiune care nu se lasă intimidată de nimeni”, a declarat Xi, referindu-se, fără a numi direct, la Statele Unite și la ceea ce Beijingul numește „hegemonia occidentală”.