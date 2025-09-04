China ar fi trebuit să menționeze SUA în „frumoasa” ceremonie de la Beijing. Trump a lăudat parada militară de la Beijing

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că ceremonia din China dedicată aniversării a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial a fost „frumoasă” și „foarte impresionantă”, însă a criticat faptul că Statele Unite nu au fost amintite în discursul liderului chinez Xi Jinping.

„Am urmărit discursul aseară. Președintele Xi este un prieten al meu, dar cred că Statele Unite ar fi trebuit menționate, pentru că am ajutat China foarte, foarte mult”, a spus Trump jurnaliștilor la Casa Albă.

Potrivit Reuters, ceremonia grandioasă de la Beijing a adunat peste 50.000 de spectatori în Piața Tiananmen și a inclus o paradă militară cu echipamente de ultimă generație.

Xi Jinping a fost flancat de președintele Rusiei, Vladimir Putin, și de liderul nord-coreean Kim Jong Un, într-un eveniment pe care observatorii l-au văzut ca pe o demonstrație a alianțelor Chinei în contextul tensiunilor cu Washingtonul.

Ambasada Chinei la Washington nu a comentat deocamdată declarațiile lui Trump.