Șeful departamentului american pentru arme nucleare cere măsuri urgente pentru securitatea arsenalului nuclear american

Acesta le cere să consolideze urgent măsurile pentru protejarea secretelor din cadrul complexului nuclear, care gestionează mii de focoase și bombe atomice.

În mesajul trimis sâmbătă, intitulat „URGENT: Respectarea jurământului nostru”, Williams afirmă că respectarea regulilor de securitate nu mai reprezintă o recomandare, ci „un ordin”, subliniind că „securitatea națională nu permite alternative”. Securitatea arsenalului nuclear american se află în centrul discursului oficialului.

Securitatea arsenalului nuclear american

Ordinul survine pe fondul unor breșe repetate în ultimii ani. O anchetă recentă a descoperit trei incidente de compromitere a informațiilor clasificate la uriașa fabrică din Kansas City, responsabilă de componentele mecanice ale focoaselor nucleare.

În paralel, laboratorul Los Alamos – locul unde s-a născut bomba atomică – a fost sancționat din cauza introducerii unor obiecte neautorizate în zone securizate, precum telefoane mobile și dispozitive cu Bluetooth, scrie The New York Times.

Contextul este amplificat și de recenta declarație-surpriză a președintelui Donald Trump, privind o posibilă reluare a testelor nucleare cu explozie, decizie care a generat tensiuni în interiorul complexului nuclear american.

NNSA, un sistem vast cu probleme de gestionare

Williams, fără experiență tehnică profundă în domeniul nuclear, preia conducerea unui sistem considerat de experți drept „îmbătrânit” și dificil de administrat. Cu un buget anual de aproximativ 25 miliarde de dolari și peste 65.000 de angajați, NNSA este dependentă masiv de contractanți externi, ceea ce complică controlul fluxurilor de informații.

Oficialul subliniază în memo că, indiferent de nivelul de sensibilitate perceput, orice compromitere a datelor „reprezintă o amenințare directă” la adresa intereselor strategice ale Statelor Unite — motiv pentru care cere ca mesajul să fie transmis „cu toată gravitatea” în cadrul tuturor organizațiilor implicate.