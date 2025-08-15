Şeful Forţelor Armate Britanice susţine că Occidentul nu trebuie să fie intimidat de Putin

Şeful Forţelor Armate britanice a subliniat că NATO trebuie să fie dominantă în mai multe domenii, printre care nuclear, terestru, maritim, aerian, cibernetic, spaţial, dar şi pe plan diplomatic şi economic.

Acesta a subliniat că Federaţia Rusă este slăbită şi că aliaţii occidentali trebuie să proiecteze încredere.

„Putin nu vrea un război cu NATO pentru că ar pierde. Aşadar, nu ar trebui să ne lăsăm intimidaţi de retorica sau de campania sa de sabotaj. Singura armă de care avem cea mai mare nevoie în arsenalul nostru este încrederea. În ciuda instabilităţii globale, Marea Britanie este în siguranţă pe plan intern. NATO este puternic. Rusia este slabă”, a declarat Radakin.