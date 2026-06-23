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Senatorii i-au limitat lui Trump puterea de a lua decizii în privința războiului din Iran. Ei cer retragerea trupelor SUA

Senatorii americani i-au limitat lui Donald Trump puterea de a lua decizii în privința războiului din Iran.
Senatorii i-au limitat lui Trump puterea de a lua decizii în privința războiului din Iran. Ei cer retragerea trupelor SUA
Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
23 iun. 2026, 23:08, Politic
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Senatorii au adoptat marți o rezoluție rară prin care îi cer președintelui să retragă forțele militare din conflictul cu Iranul. Potrivit CNN, este o mustrare semnificativă la adresa lui Donald Trump și un mesaj puternic care arată că războiul nu se bucură de sprijin în Congres.

Democrații au forțat în mod repetat aprobarea unei moțiuni pentru limitarea puterilor de război ale lui Trump atât în ​​Cameră, cât și în Senat. Campania a câștigat treptat și sprijin republican în ultimele săptămâni, atrăgând furia președintelui Trump.

Decizia nu are forță de lege însă un consilier democrat a declarat pentru CNN că el consideră că măsura ar fi obligatorie.

Senatul a votat de zece ori în acest an asupra unei măsuri privind puterile de război ale președintelui.

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