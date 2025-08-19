Serghei Lavrov: Nu am vrut să cucerim teritorii din Ucraina, ci doar să apărăm rușii care trăiesc acolo

Vorbind marți pentru mass-media de stat rusă, Lavrov a afirmat că Rusia „nu a căutat niciodată să cucerească teritorii. Nici Crimeea, nici Donbasul”. În schimb, a spus el, că scopul Rusiei era „să protejeze rușii care trăiesc pe aceste teritorii de secole”.

Afirmația lui Lavrov amintește de justificarea falsă pe care Rusia a invocat-o pentru invazia neprovocată și anexarea Crimeei în 2014.

Președintele rus Vladimir Putin declara la acea vreme că a lansat intervenția militară în Crimeea, precum și în Donbas, pentru a proteja rușii etnici și vorbitorii de limbă rusă de ceea ce el susținea că ar fi persecuții din partea autorităților ucrainene.

Discutând despre eforturile susținute de Statele Unite pentru un acord de pace, Lavrov a afirmat: „Fără respectarea intereselor de securitate ale Rusiei și a drepturilor rușilor și ale locuitorilor vorbitori de limbă rusă din Ucraina, nu se poate vorbi de niciun acord pe termen lung”.

Rusia a folosit același pretext și atunci când a lansat invazia Georgiei în 2008. Încercând să justifice acțiunea militară, fostul președinte Dmitri Medvedev a susținut că Moscova trebuia să protejeze vorbitorii de limbă rusă din regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud.