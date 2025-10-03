Serviciile de informații poloneze au dejucat un plan de sabotaj al GRU cu bombe ascunse în conserve de porumb

Potrivit presei poloneze, în cadrul anchetei a fost arestat un presupus curier GRU, identificat ca Vladislav G., acuzat că transporta explozibili ascunși în conserve etichetate drept porumb, împreună cu componente pentru drone și cartele SIM, scrie Euromaidan Press.

Operațiune de sabotaj cu bombe în conserve de porumb, dejucată în Europa de Est

Potrivit publicațiilor Gazeta Wyborcza și RMF24, ancheta Agenției de Securitate Internă (ABW) din Polonia a dus la descoperirea unui plan sofisticat de atacuri sub acoperire. Bombardamentele erau pregătite pentru a fi lansate în locații strategice din cele trei țări, iar elemente ale complotului, inclusiv conserve explozive, au fost descoperite chiar și într-un cimitir din Lituania.

Ministrul-coordonator al serviciilor speciale poloneze, Tomasz Siemoniak, a confirmat că în ultima perioadă s-au înregistrat cel puțin zece tentative similare. El a subliniat că lupta împotriva sabotajului și spionajului este o prioritate absolută pentru agențiile de securitate națională.

Serviciile ruse, implicate într-o operațiune de sabotaj cu bombe în conserve de porumb

Conform informațiilor obținute de autorități, suspectul avea instrucțiuni clare să dezgroape conservele de la o locație precisă dintr-un cimitir și să le transporte într-un loc prestabilit din apropierea orașului Łódź. Scopul era comiterea unor acte de terorism care să fie atribuite Ucrainei, în cadrul unei strategii de operațiuni sub steag fals menite să slăbească sprijinul pentru Kiev.

Parte dintr-o strategie mai largă

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizase încă din 30 septembrie că Rusia și Belarus pregătesc operațiuni de sabotaj împotriva infrastructurii critice din statele NATO. România este menționată ca posibilă țintă în acest context geopolitic tensionat.

Ancheta este în desfășurare, iar Parchetul Național din Polonia intenționează să finalizeze dosarul până la sfârșitul anului. Suspectul riscă o pedeapsă cu închisoarea pe viață.