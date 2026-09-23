Prima pagină » Știri externe » Silicon Valley lansează o alternativă la facultate pentru tinerii pasionați de AI și tehnologie

Silicon Valley lansează o alternativă la facultate pentru tinerii pasionați de AI și tehnologie

Unul dintre cele mai importante fonduri de capital de risc din Silicon Valley, Andreessen Horowitz, lansează o instituție privată care își propune să ofere o alternativă la facultatea tradițională pentru tinerii interesați de inteligență artificială, tehnologie și antreprenoriat.
Silicon Valley lansează o alternativă la facultate pentru tinerii pasionați de AI și tehnologie
sursă foto: Andreessen Horowitz
Petre Apostol
23 sept. 2026, 04:31, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prima promoție va începe în septembrie 2027, la San Francisco, și va avea aproximativ 50 de studenți, potrivit anunțului făcut de grup marți. Programul-pilot, cu durata de un an, va fi gratuit. Academia intenționează ulterior să obțină aprobările necesare pentru un program de doi ani, care ar urma să înceapă în toamna lui 2028 și să aibă taxe comparabile cu cele ale universităților private de elită.

Fără cursuri universitare clasice

Modelul propus de academie se bazează mai puțin pe cursuri, examene și teme și mai mult pe construirea unor proiecte reale. Studenții își petrec cea mai mare parte a timpului dezvoltând produse, companii, proiecte de cercetare sau alte inițiative, cu feedback din partea unor antreprenori și specialiști din industria tehnologică.

Programa include teme precum proiectarea sistemelor de inteligență artificială, vânzările pentru fondatori, dezvoltarea produselor pentru companii, storytelling și media, formarea și finanțarea startupurilor și gestionarea echipelor.

Printre persoanele anunțate ca lectori sau invitați se află Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, precum și Fei-Fei Li, cofondatoare și CEO al World Labs.

Studenții primesc acces la resurse de zeci de mii de dolari

Fiecare student din prima promoție va primi peste 50.000 de dolari în credite de calcul și resurse tehnologice puse la dispoziție de companiile partenere. Academia oferă și un buget de 5.000 de dolari pentru călătorii și proiecte de explorare.

În paralel, mai mult de 40 de companii s-au înscris ca parteneri pentru recrutare, oferind oportunități de internship și angajare studenților și viitorilor absolvenți. Printre companiile fondatoare sau partenere se numără Anduril, Anthropic, Coinbase, Google, Meta, Nvidia, OpenAI, Palantir, Replit și Stripe.

42 de milioane de dolari pentru lansarea Academiei

Proiectul beneficiază de o finanțare de 42 de milioane de dolari. Academia este o companie cu scop lucrativ, separată juridic de Andreessen Horowitz, dar susținută de fondul de investiții.

Fondatorii proiectului spun că modelul educațional a fost conceput pentru o economie în care inteligența artificială schimbă rapid modul în care oamenii învață și lucrează.

„Instruirea care a funcționat pentru Revoluția Industrială nu se va potrivi perfect revoluției AI, așa că cineva trebuie să fie primul care să dezvolte modul în care pregătești un om pentru această lume nouă”, a declarat Ben Horowitz, cofondator al Andreessen Horowitz.

Cine poate aplica

Academia se adresează în principal absolvenților de liceu, dar acceptă și candidați care au urmat studii universitare. Pentru promoția din 2027, candidații trebuie să fi terminat liceul până în august 2027 și să nu fi parcurs mai mult de un an de studii universitare cu normă întreagă după absolvire. Sunt acceptați și candidați internaționali.

Selecția pune accent pe ceea ce candidații au construit deja – software, produse, cercetare, comunități sau alte proiecte – mai mult decât pe rezultatele academice. Pentru prima etapă, candidații trebuie totuși să prezinte și foaia matricolă și rezultatele testelor standardizate.

O alternativă la universitatea tradițională

Academia spune explicit că nu acordă diplomă universitară sau credite transferabile. Programul-pilot poate fi folosit inclusiv ca un an de pauză înaintea facultății, în timp ce studenții lucrează la propriile proiecte și intră în contact direct cu industria tehnologică.

Inițiativa vine într-un moment în care Silicon Valley caută noi forme de pregătire pentru o economie dominată tot mai mult de inteligența artificială.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
GSP.ro
Trump, mesaj despre războiul din Ucraina: „Cred că Ucraina și Rusia vor ajunge la un acord”
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport
Culise. Guvernul Mureșan, pe contrasens: în loc să strângă voturi, pierde. Coaliția, zdruncinată de poziționarea UDMR
Libertatea
Rețeta pentru delicat la borcan, din ingrediente naturale. După ce îl încerci, nu vei mai cumpăra niciodată din comerț
CSID
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia