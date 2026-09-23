Silicon Valley lansează o alternativă la facultate pentru tinerii pasionați de AI și tehnologie

Prima promoție va începe în septembrie 2027, la San Francisco, și va avea aproximativ 50 de studenți, potrivit anunțului făcut de grup marți. Programul-pilot, cu durata de un an, va fi gratuit. Academia intenționează ulterior să obțină aprobările necesare pentru un program de doi ani, care ar urma să înceapă în toamna lui 2028 și să aibă taxe comparabile cu cele ale universităților private de elită.

Fără cursuri universitare clasice

Modelul propus de academie se bazează mai puțin pe cursuri, examene și teme și mai mult pe construirea unor proiecte reale. Studenții își petrec cea mai mare parte a timpului dezvoltând produse, companii, proiecte de cercetare sau alte inițiative, cu feedback din partea unor antreprenori și specialiști din industria tehnologică.

Programa include teme precum proiectarea sistemelor de inteligență artificială, vânzările pentru fondatori, dezvoltarea produselor pentru companii, storytelling și media, formarea și finanțarea startupurilor și gestionarea echipelor.

Printre persoanele anunțate ca lectori sau invitați se află Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, precum și Fei-Fei Li, cofondatoare și CEO al World Labs.

Studenții primesc acces la resurse de zeci de mii de dolari

Fiecare student din prima promoție va primi peste 50.000 de dolari în credite de calcul și resurse tehnologice puse la dispoziție de companiile partenere. Academia oferă și un buget de 5.000 de dolari pentru călătorii și proiecte de explorare.

În paralel, mai mult de 40 de companii s-au înscris ca parteneri pentru recrutare, oferind oportunități de internship și angajare studenților și viitorilor absolvenți. Printre companiile fondatoare sau partenere se numără Anduril, Anthropic, Coinbase, Google, Meta, Nvidia, OpenAI, Palantir, Replit și Stripe.

42 de milioane de dolari pentru lansarea Academiei

Proiectul beneficiază de o finanțare de 42 de milioane de dolari. Academia este o companie cu scop lucrativ, separată juridic de Andreessen Horowitz, dar susținută de fondul de investiții.

Fondatorii proiectului spun că modelul educațional a fost conceput pentru o economie în care inteligența artificială schimbă rapid modul în care oamenii învață și lucrează.

„Instruirea care a funcționat pentru Revoluția Industrială nu se va potrivi perfect revoluției AI, așa că cineva trebuie să fie primul care să dezvolte modul în care pregătești un om pentru această lume nouă”, a declarat Ben Horowitz, cofondator al Andreessen Horowitz.

Cine poate aplica

Academia se adresează în principal absolvenților de liceu, dar acceptă și candidați care au urmat studii universitare. Pentru promoția din 2027, candidații trebuie să fi terminat liceul până în august 2027 și să nu fi parcurs mai mult de un an de studii universitare cu normă întreagă după absolvire. Sunt acceptați și candidați internaționali.

Selecția pune accent pe ceea ce candidații au construit deja – software, produse, cercetare, comunități sau alte proiecte – mai mult decât pe rezultatele academice. Pentru prima etapă, candidații trebuie totuși să prezinte și foaia matricolă și rezultatele testelor standardizate.

O alternativă la universitatea tradițională

Academia spune explicit că nu acordă diplomă universitară sau credite transferabile. Programul-pilot poate fi folosit inclusiv ca un an de pauză înaintea facultății, în timp ce studenții lucrează la propriile proiecte și intră în contact direct cu industria tehnologică.

Inițiativa vine într-un moment în care Silicon Valley caută noi forme de pregătire pentru o economie dominată tot mai mult de inteligența artificială.