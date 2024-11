Situaţie dezastruoasă în Honduras: Inundaţii în urma precipitaţiilor abundente provocate de furtuna tropicală Sara

Sara s-a agitat ameninţător în apropierea coastei caraibiene a Hondurasului, în apropierea staţiunilor balneare şi a ruinelor mayaşe antice populare printre turişti, în timp ce furtuna a vizat şi Belize şi Guatemala vecine.

Centrul Naţional pentru Uragane din SUA a prognozat între 15 şi 25 de inci (38-63 cm) de ploaie în nordul Hondurasului în următoarele câteva zile, cu până la 35 de inci în zone izolate. Sara a fost localizată la 35 de mile (56 km) sud-vest de insula Guanaja din Honduras.

Acest sistem de furtună periculos va provoca probabil „inundaţii bruşte şi alunecări de teren care pot pune în pericol viaţa şi pot fi catastrofale”, potrivit centrului cu sediul la Miami.

Tropical Storm Sara triggered widespread flooding in Honduras, resulting in numerous daring rescues, including these children in a flooded ravine. pic.twitter.com/32TTCCukVS