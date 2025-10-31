Prima pagină » Știri externe » Șoc la Parma. Videoclip cu scandări fasciste în fața sediului Fratelli d’Italia, partidul Giorgiei Meloni

Șoc la Parma. Videoclip cu scandări fasciste în fața sediului Fratelli d’Italia, partidul Giorgiei Meloni

Un videoclip care surprinde scandări fasciste la Parma în faţa sediului local al partidului Fratelli d’Italia (FdI), condus de premierul italian Giorgia Meloni, a stârnit un val de indignare în Italia.
Șoc la Parma. Videoclip cu scandări fasciste în fața sediului Fratelli d’Italia, partidul Giorgiei Meloni
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
31 oct. 2025, 17:37, Știri externe

În înregistrare, mai mulți tineri cântă imnul fascist „Me ne frego” („Nu-mi pasă”) – un cântec simbolic pentru regimul lui Benito Mussolini – și strigă în repetate rânduri „Duce”, apelativul folosit pentru liderul fascist.

Potrivit ziarului La Repubblica, videoclipul a fost filmat pe 28 octombrie, data aniversară a preluării puterii de către fasciști în 1922. Incidentul a avut loc în centrul orașului Parma, în fața unui sediu folosit și de Tineretul Național (Gioventù Nazionale – GN), aripa de tineret a partidului Fratelli d’Italia.

Reacțiile nu au întârziat să apară: primarul din Parma, Michele Guerra, a declarat că orașul „nu va accepta nici acum, niciodată propaganda patetică a unui timp trecut și teribil”. La rândul său, Partito Democratico (PD), principalul partid de opoziție, a condamnat incidentul „în termenii cei mai duri”.

Reacții politice după scandările fasciste la Parma

Lidera PD, Elly Schlein, a cerut o reacție clară din partea Giorgiei Meloni: „Este foarte grav. Așteptăm o distanțare din partea prim-ministrului. Sau poate va păstra tăcerea și de data aceasta”.

În urma incidentului, La Repubblica scrie că Tineretul Național a fost plasat sub supraveghere specială din partea conducerii partidului. În iulie 2024, Meloni a condamnat un alt episod de remarci fasciste și antisemite ale unor membri GN din Roma, însă opoziția a criticat atunci lipsa de fermitate a poziției sale.

Cazul readuce în atenția opiniei publice problema simbolurilor fasciste tolerate de unele cercuri de extremă dreapta din Italia și presiunea asupra guvernului Meloni de a se delimita clar de aceste manifestări.