Șoc la Parma. Videoclip cu scandări fasciste în fața sediului Fratelli d’Italia, partidul Giorgiei Meloni

În înregistrare, mai mulți tineri cântă imnul fascist „Me ne frego” („Nu-mi pasă”) – un cântec simbolic pentru regimul lui Benito Mussolini – și strigă în repetate rânduri „Duce”, apelativul folosit pentru liderul fascist.

#Parma sede Fratelli d’Italia.

Si festeggia la marcia su Roma. Maledetto Togliatti. pic.twitter.com/hVboTrMRzr — Confindustria 💵 ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@confundustria) October 31, 2025

Potrivit ziarului La Repubblica, videoclipul a fost filmat pe 28 octombrie, data aniversară a preluării puterii de către fasciști în 1922. Incidentul a avut loc în centrul orașului Parma, în fața unui sediu folosit și de Tineretul Național (Gioventù Nazionale – GN), aripa de tineret a partidului Fratelli d’Italia.

Reacțiile nu au întârziat să apară: primarul din Parma, Michele Guerra, a declarat că orașul „nu va accepta nici acum, niciodată propaganda patetică a unui timp trecut și teribil”. La rândul său, Partito Democratico (PD), principalul partid de opoziție, a condamnat incidentul „în termenii cei mai duri”.

Reacții politice după scandările fasciste la Parma

Lidera PD, Elly Schlein, a cerut o reacție clară din partea Giorgiei Meloni: „Este foarte grav. Așteptăm o distanțare din partea prim-ministrului. Sau poate va păstra tăcerea și de data aceasta”.

În urma incidentului, La Repubblica scrie că Tineretul Național a fost plasat sub supraveghere specială din partea conducerii partidului. În iulie 2024, Meloni a condamnat un alt episod de remarci fasciste și antisemite ale unor membri GN din Roma, însă opoziția a criticat atunci lipsa de fermitate a poziției sale.

Cazul readuce în atenția opiniei publice problema simbolurilor fasciste tolerate de unele cercuri de extremă dreapta din Italia și presiunea asupra guvernului Meloni de a se delimita clar de aceste manifestări.