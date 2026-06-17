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Sondaj în Ucraina: 67% dintre cetățeni cred că țara va avea un nou președinte după război

Tot mai mulți ucraineni cred că, după încheierea războiului cu Rusia, țara va avea nevoie de o nouă conducere politică.
Sondaj în Ucraina: 67% dintre cetățeni cred că țara va avea un nou președinte după război
Maria Nițu
17 iun. 2026, 15:41, Știri externe
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Tot mai mulți ucraineni se așteaptă la schimbări exponențiale în conducerea țării după încheierea războiului cu Rusia, inclusiv la alegerea unui nou președinte, scrie Kyiv Post.

Cu toate acestea, majoritatea continuă să îl considere legitim pe actualul președinte, Volodimir Zelenski, și nu susțin organizarea de alegeri cât timp războiul este în desfășurare.

Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), în perioada 7 mai – 3 iunie, 88% dintre respondenți se așteaptă la o schimbare a conducerii Ucrainei după război.

Procentul este în creștere față de acum trei ani, când 73% dintre ucraineni aveau aceeași opinie.

Cea mai mare schimbare de percepție se referă la funcția de președinte. Dacă în 2023 doar 23% dintre cei chestionați considerau că Ucraina va avea un alt lider după război, acum procentul a ajuns la 67%.

Sondajul arată că 83% dintre ucraineni se așteaptă și la o schimbare a Parlamentului, față de 69% în urmă cu trei ani. În același timp, 74% cred că și Guvernul ar trebui reînnoit, comparativ cu 47% înregistrat anterior.

KIIS spune însă că aceste rezultate nu trebuie interpretate ca un sprijin pentru organizarea imediată a alegerilor.

„Președintele Zelenski rămâne un șef de stat legitim în ochii majorității ucrainenilor, iar majoritatea cetățenilor continuă să se opună alegerilor până la sfârșitul războiului”, a declarat directorul executiv al KIIS, Anton Hrușetki.

Ea a explicat că mulți dintre cei care încă au încredere în Zelenski pun pe primul loc unitatea națională și stabilitatea instituțională. Totuși, aceiași alegători își doresc adesea o schimbare după încheierea acestui conflict care durează de ani.

„Ei cred că există motive să-l critice pe președinte, dar evită confruntarea politică fără compromisuri, deoarece prioritatea este să reziste războiului”, a spus Hrușetki.

„După război, în timp de pace, acești oameni ar dori să vadă pe cineva dintr-o nouă generație de lideri devenind președinte”, a adăugat el.

Potrivit datelor, dintre cei care au încredere deplină în Volodimir Zelenski, doar 33% consideră că acesta ar trebui înlocuit după război.

În schimb, în rândul celor care spun că ar „prefera să aibă încredere” în el, procentul celor care susțin alegerea unui nou președinte urcă la 68%.

Aproape toți respondenții care au declarat că nu au încredere în Zelenski sunt de părere că Ucraina ar trebui să aibă un alt președinte după încheierea războiului.

Sondajul telefonic a fost realizat la nivel național pe un eșantion de 1.000 de adulți din zonele Ucrainei aflate sub controlul guvernului. Potrivit KIIS, marja maximă de eroare este de 4,1%.

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