Spania: Parlamentul respinge proiectul guvernului Sánchez privind reducerea timpului de lucru

Propunerea a fost respinsă cu 178 voturi împotrivă și 170 voturi pentru, potrivit AFP. Proiectul, susținut de ministra Muncii Yolanda Díaz, membră a partidului de extremă stângă Sumar și aliat al socialiștilor, a fost rezultatul unui acord cu cele două principale sindicate ale angajaților, UGT și CCOO, care au apelat la proteste în fața Parlamentului. Organizațiile patronale s-au opus însă reformei.

Potrivit guvernului, legea urma să afecteze peste 12 milioane de angajați din sectorul privat, în special din comerț, restaurante și agricultură. În prezent, durata de 37,5 ore este aplicată deja în sectorul public și în majoritatea marilor companii.

Reprezentând dificultățile guvernului, Sánchez nu deține majoritate absolută în Parlament și trebuie să colaboreze cu mai multe partide regionale, inclusiv cu independenștii catalani Junts per Catalunya, care s-au opus acestei propuneri.

Ministra Yolanda Díaz a declarat că guvernul va insista și va prezenta din nou proiectul, solicitând deputaților să-și schimbe poziția pentru a nu afecta milioanele de angajați care ar fi beneficiat de reducerea timpului de lucru și creșterea salariilor.

În aceeași zi, soția premierului spaniol, Begoña Gómez, a fost audiată într-o anchetă privind deturnare de fonduri publice, iar mai mulți apropiați ai lui Sánchez sunt vizați în dosare judiciare care afectează imaginea guvernului.