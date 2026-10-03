Spania. Proteste masive în Madrid și în alte orașe din țară pentru soluționarea crizei locuințelor: „Această situație nu poate continua așa”

Zeci de mii de oameni au ieșit din nou în stradă, sâmbătă, în Madrid, Valencia și în alte orașe din Spania, în contextul majorării prețurilor la chirii.

Participanții la proteste cer locuințe la prețuri accesibile.

„Asta dovedește doar că noi, oamenii, suntem cei care trebuie să ne adaptăm la partidele politice, și nu politicienii la ceea ce dorește poporul, iar această situație nu poate continua așa”, a declarat, pentru Reuters, un protestatar în vârstă de 26 de ani din Madrid.

Manifestațiile au început în urma cu o săptămână, după ce o pensionară în vârstă de 87 de ani a fost evacuată forțat din apartamentul din Madrid în care locuise timp de 70 de ani. Compania imobiliară care a achiziționat clădirea a încercat să îi majoreze chiria cu 275%.

„Ceea ce simțim pe străzi este o energie nouă pe care nu am mai văzut-o de mult timp, o energie care demonstrează că opt zile de putere a poporului pot realiza mai mult decât opt ani de guvernare progresistă”, a declarat Valeria Racu, una dintre purtătoarele de cuvânt ale Uniunii Locatarilor, care a organizat protestul de sâmbătă, potrivit Deutsche Welle.

Protestele au devenit violente în unele orașe din Spania

Proteste au avut loc în marile orașe din Spania. La Madrid, poliția a anunțat că aproximativ 70.000 de persoane au participat la manifestație, în timp ce organizatorii estimează că numărul acestora s-ar apropia mai degrabă de jumătate de milion.

Pe de altă parte, în Valencia, de exemplu, protestele au devenit violente. Acolo, poliția a folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc împotriva protestatarilor.

Zeci de protestatari au reușit să pătrundă în interiorul Complexului Orașului Artelor și Științelor din Valencia înainte de a fi evacuați de poliție.

🇪🇸 VALENCIA: Housing protesters broke through a police cordon and forced their way into the Palau de Les Arts. If you have to break through police lines to make your point, is it still a protest — or something else? https://t.co/3oHTHBLFb5 — Mindbeast (@mindbeast) October 3, 2026

Manifestațiile de sâmbătă au loc la o zi după ce parlamentul spaniol a respins cu o majoritate strânsă două proiecte de lege de urgență menite să sprijine chiriașii și să prevină evacuările, relatează Deutsche Welle.

Opoziția de dreapta și partidele regionale au votat împotriva pachetului social în cursul zilei de vineri. Respingerea acestui set de măsuri i-a înfuriat pe cei care au protestat toată săptămâna față de piața imobiliară din țară, care devine din ce în ce mai inaccesibilă.