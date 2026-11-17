Cei doi campioni sunt Radu Ifrim, de la Școala Gimnazială Glăvănești și Francesca Pragu, elevă a Liceului Tehnologic „Alexandru Vlahuță” din Podu Turcului.

Competiția la care au participat cei doi sportivi, „WORLD COMBAT SPORTS CHAMPIONSHIP” s-a desfășurat duminică, la Milano.

Cei doi, care au vârsta de 14, respectiv 16 ani, au cucerit două medialii de aur pentru România, câștigând finalele pentru categoriile la care au participat, învingând adversari din Italia, dar și Franța. Au mai fost concurenți din Bulgaria, Suedia, Chile, dar și Maroc.

Potrivit antrenorului lor Sorin Oprișan, tânărul Radu Ifrim a participat la categoria -45 de kilograme, în timp ce Francesca Pragu a participat la categoria -50 de kilograme, ambii concurând la Kickboxing.

Ambii sunt sportivi în cadrul ACS LEGIO XIII PODU TURCULUI. Radu se antrenează în cadrul clubului de șapte sau opt ani de zile, în timp ce Fancesca practică acest sport de patru ani.

„Felicitări celor doi campioni mondiali și antrenorului lor pentru rezultatele obținute și pentru că au reprezentat România la cel mai înalt nivel!”, a transmis IPJ Bacău.

Antrenorul lor, Sorin Oprișan este este agent șef adjunct de poliție la Motoșeni și spune că, de fapt, meritul este al celor doi sportivi, caracterizându-i drept „copii minunați”.

„În spatele acestor rezultate se află ani de muncă, sacrificii, antrenamente grele, renunțări, emoții și, mai presus de toate, o încredere neclintită că visele pot deveni realitate”, a transmis clubul sportiv în cadrul căruia cei doi copii se antrenează.