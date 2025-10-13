Ștampilarea pașapoartelor va fi înlocuită cu înregistrarea electronică în punctele de trecere a frontierei UE

Țările Uniunii Europene (UE) au început duminică implementarea unui nou sistem electronic la frontierele Europei, numit „Sistemul de Intrări și Ieșiri” (SES), care va înlocui ștampilarea pașapoartelor și va permite detectarea persoanelor care depășesc durata șederilor de scurtă durată, precum și identificarea cazurilor de fraudă documentară sau de identitate, scrie EFE.

În prima etapă de implementare progresivă, care va dura șase luni, statele membre vor putea decide în ce puncte de frontieră vor aplica sistemul și când, perioadă în care ștampilarea pașapoartelor va continua.

După cele șase luni, începând cu 10 aprilie 2025, SES va trebui să fie operațional în toate punctele de trecere a frontierei, iar ștampilarea tradițională va fi înlocuită complet de înregistrări electronice.

Sistemul va fi folosit pentru a înregistra electronic datele cetățenilor țărilor terțe care călătoresc în UE pentru șederi de scurtă durată (până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile). În punctele de frontieră unde va fi implementat, vor fi colectate datele din pașaport, date biometrice (imagine facială și amprente digitale), precum și datele de intrare și ieșire ale persoanelor străine.

Protecția datelor și confidențialitate

Bruxelles a subliniat că noul sistem „respectă cele mai înalte standarde de protecție a datelor și confidențialității”, garantând că informațiile personale ale călătorilor vor rămâne protejate și în siguranță. Sistemul actual este lent, nu oferă date fiabile despre trecerile de frontieră și nu permite detectarea sistematică a persoanelor care depășesc durata maximă de ședere autorizată.

Pentru a-i ajuta pe călători să se familiarizeze cu noile proceduri, autoritățile europene derulează campanii de informare și activități de sensibilizare în aeroporturi, alte puncte de frontieră și consulate ale țărilor terțe.

Pachetul de „frontiere inteligente” al UE

SES face parte din așa-numitul „pachet de frontiere inteligente” al Uniunii Europene, care urmărește îmbunătățirea gestionării frontierelor externe prin utilizarea tehnologiei de ultimă generație și a soluțiilor inovatoare.

Ministerul de Interne al Spaniei a anunțat recent că a investit 83 de milioane de euro pentru adaptarea tuturor punctelor de frontieră spaniole la cerințele tehnice ale noului sistem, care vor rămâne sub competența Poliției Naționale.

Pe durata celor șase luni de testare, implementarea în Spania va fi progresivă: mai întâi în aeroporturi, apoi la frontierele terestre, iar în ultima fază în porturile maritime.