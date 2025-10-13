Bulgaria introduce vinieta de o zi pentru vehiculele până la 3,5 tone

Guvernul Bulgariei a adoptat un nou decret care prevede introducerea unei viniete de o zi pentru vehiculele cu o greutate de până la 3,5 tone (autoturisme, SUV-uri, microbuze mici), măsură care se va aplica de la 1 ianuarie 2026. Prețul acesteia a fost stabilit la 4,09 euro, potrivit modificărilor aduse sistemului bulgar de taxe rutiere.

Autoritățile, citate de Novinite, au explicat că noua taxă urmează „principiul proporționalității și regula creșterii valorii odată cu scurtarea perioadei de valabilitate”, în linie cu sistemele de tarifare existente pentru alte viniete.

Țara pregătește sistemul rutier pentru era euro

Pentru vehiculele grele sau de dimensiuni mari care circulă fără autorizațiile necesare, noul cadru prevede o taxă compensatorie de 1.200 leva (aproximativ 613,55 euro). Măsura are scop preventiv, fiind „mai mare decât costul autorizațiilor, dar mai mică decât amenzile oficiale”, pentru a descuraja utilizarea neautorizată a drumurilor cu taxă.

Decretul include și actualizări privind utilizarea specială a drumurilor prin amplasamente comerciale, incluzând acum și stațiile de încărcare pentru vehicule electrice în lista facilităților care necesită autorizație. În plus, drumurile expres vor avea de acum aceleași taxe ca autostrăzile, iar noile reglementări introduc și tarife pentru organismele care verifică furnizorii de servicii electronice de taxare rutieră.

Bulgaria își aliniază astfel sistemul de taxe rutiere la standardele europene, pregătindu-se pentru adoptarea monedei euro și modernizarea cadrului legislativ din domeniul transporturilor.