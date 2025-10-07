Noile controale biometrice la frontierele Europei. Iată ce trebuie să știe călătorii

Vizitatorii care sosesc în oricare dintre cele 29 de țări din spațiul Schengen vor avea fața și amprentele digitale scanate în cadrul noului sistem de intrare/ieșire.

Cetățenii australieni și cetățenii altor țări din afara UE care călătoresc în Europa începând de duminică, 12 octombrie, pot întâlni noul sistem biometric de intrare/ieșire (EES) și, deși acesta ar putea crea întârzieri la început, în cele din urmă ar trebui să ofere un proces simplificat, potrivit The Guardian.

Iată ce trebuie să știe călătorii.

Cum se schimbă sistemul de frontieră al UE?

Cetățenii non-europeni care călătoresc în spațiul Schengen – 29 de țări, inclusiv 25 din UE, plus Elveția, Norvegia, Liechtenstein și Islanda – vor intra în curând folosind noul sistem.

Irlanda și Cipru vor continua procesarea manuală a pașapoartelor pentru pasagerii care sosesc. Regatul Unit nu face parte din spațiul Schengen.

În loc să utilizeze ștampile, țările din zonă vor înregistra fețele călătorilor, amprentele digitale și datele de intrare și ieșire.

„EES va înlocui treptat ștampilele din pașapoarte cu un sistem digital care înregistrează momentul intrării și ieșirii călătorilor, accelerând controalele la frontieră și ajutând personalul să lucreze mai eficient”, se arată pe site-ul oficial al UE.

Acest lucru are ca scop și prevenirea migrației ilegale și oferirea autorităților de frontieră a unui acces mai larg la informațiile călătorilor, ceea ce, potrivit țărilor, va reduce riscurile de securitate.

Deși implementarea începe în acest weekend, schimbările vor fi treptate, EES urmând să fie pe deplin operațional până la 10 aprilie 2026.

Cine va fi afectat?

Orice persoană fără pașaport UE care călătorește în țările din spațiul Schengen pentru o perioadă scurtă va utiliza EES, care este gratuit.

O ședere de scurtă durată înseamnă până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile, potrivit Travel Europe. Această perioadă este calculată ca o singură perioadă pentru toate țările europene care utilizează EES.

Dacă călătorii utilizează sistemul de autoservire disponibil la destinație sau o aplicație mobilă, dacă țara în care călătoresc oferă una, trecerea frontierei va fi mai rapidă.

Ce trebuie să facă călătorii?

Odată ajunși la destinație, călătorii vor trebui să răspundă la întrebările din codul de frontieră Schengen, care vor crea o înregistrare a datelor lor. Această înregistrare este păstrată timp de trei ani, astfel încât pentru reintrarea în această perioadă vor fi utilizate doar amprentele digitale sau fotografiile.

Site-ul Smartraveller al guvernului australian avertizează că implementarea sistemului poate crea întârzieri la început: „Procesul de înregistrare ar trebui să dureze doar câteva minute, dar când sistemul va fi pus în funcțiune, este posibil să se formeze cozi mai lungi la frontieră”.

Rămâneți mai mult de 180 de zile?

Australia are acorduri de scutire de viză cu mai multe țări din spațiul Schengen, printre care Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Islanda, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia și Suedia.

Fiecare dintre aceste țări oferă scutiri de viză în propriul mod, iar călătorii care intenționează să rămână mai mult timp vor trebui să se asigure că cunosc acordul.