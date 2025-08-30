Statele Unite aprobă vânzări militare către Ucraina pentru sisteme Patriot și terminale Starlink, în valoare de 329,1 milioane de dolari

Conform Departamentului de Stat, aproximativ 179,1 milioane de dolari vor fi direcționați către sustenabilitatea sistemelor de apărare Patriot, pachet ce include piese de schimb, suport pentru mentenanță, actualizări software și instruire tehnică pentru personalul ucrainean. Solicitările repetate ale președintelui Volodimir Zelenski privind livrarea de sisteme Patriot vizează consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, în contextul atacurilor cu rachete lansate de Rusia.

Vânzări militare SUA către Ucraina pentru terminale Starlink

Al doilea pachet, estimat la 150 de milioane de dolari, este dedicat prelungirii serviciilor de comunicații prin Starlink. Terminalele, furnizate de compania SpaceX, joacă un rol esențial în menținerea accesului la internet, dar și în sprijinirea infrastructurii critice, precum spitale și școli. Totodată, acestea sunt folosite de armata ucraineană pentru coordonarea comunicațiilor de pe front, pilotarea dronelor și identificarea țintelor pentru artilerie.

Vânzări militare SUA către Ucraina aprobate și pentru muniții ERAM

Anunțul survine la doar o zi după ce Washingtonul a dat undă verde pentru o altă vânzare militară către Ucraina, în valoare de 825 de milioane de dolari, constând în rachete ERAM cu rază extinsă și echipamente asociate. Pachetul prevede livrarea a până la 3.350 de rachete și module de navigație.

Deciziile fac parte din inițiativa PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), prin care aliații NATO, inclusiv Canada, Germania și Suedia, sprijină eforturile de înzestrare a Ucrainei. Înainte de a intra în vigoare, vânzările militare trebuie aprobate de Congresul american, iar termenul de livrare nu a fost încă precizat.