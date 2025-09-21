The Atlantic: Statele Unite suspendă în mod discret unele vânzări de arme către Europa. Motivul invocat

Potrivit publicației The Atlantic, această mișcare este motivată de oferta limitată și necesitatea de a acorda prioritate cerințelor militare ale SUA.

Schimbarea de situație a fost remarcată pentru prima dată în timp ce Danemarca era pe punctul de a lua o decizie privind achiziționarea unui sistem de apărare aeriană în valoare de mai multe miliarde de dolari. Pe măsură ce termenul limită se apropia, Pentagonul și-a pierdut brusc interesul, notează sursa citată.

Care a fost motivul? Adjunctul șefului Pentagonului, Elbridge Colby, a îndemnat Departamentul de Stat să blocheze vânzarea către Danemarca, argumentând că sistemele rare trebuie rezervate pentru nevoile interne.

Nu doar Danemarca are accesul blocat. Potrivit oficialilor actuali și foști ai administrației cu care jurnaliștii The Atlantic au stat de vorbă au declarat că Pentagonul a identificat unele arme ca fiind în cantitate insuficientă și că ia măsuri pentru a bloca noile cereri pentru aceste sisteme provenite din Europa.

Armele pentru Ucraina nu sunt afectate de această decizie, întrucât sunt acoperite de un program separat. Adjunctul șefului Pentagonului, Elbridge Colb, a mai invocat faptul că SUA trebuie să stocheze sisteme critice în pregătirea unui potențial conflict cu China. Surse The Atlantic au mai subliniat faptul că Washingtonul deține în prezent doar aproximativ un sfert dintre bateriile Patriot necesare pentru planificarea operațională.

Riscuri pe termen lung

Momentan nu se cunosc detalii despre durata suspendării, însă un blocaj îndelungat riscă să creeze noi disensiuni cu aliații, slăbind apărarea acestora într-un moment în care Rusia reprezintă o amenințare iminentă și diminuând influența militară a SUA pe continent.

The Atlantic mai punctează faptul că întocmai datorită sistemelor americane de apărare aeriană și antitanc, transportoarelor blindate de personal și altor artilerii – dintre care unele au fost achiziționate de țări europene și apoi donate Kievului – armata ucraineană încă face față agresiunii rusești.

Mark Cancian, colonel în rezervă al Marinei și consilier principal la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, a sugerat că o astfel de mișcare pe termen lung ar putea fi o schimbare față de practica americană de zeci de ani, când vânzările de arme susțineau atât industria, cât și alianțele.

„Le spunem europenilor că vrem să trimită arme în Ucraina și să cumpere înlocuitori, dar apoi le spunem: «Nu le puteți avea». Le spunem, de asemenea, să se apere, dar apoi le spunem că nu le vom vinde lucrurile de care au nevoie pentru a face acest lucru”, a conchis acesta.