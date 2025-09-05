Statele Unite trimit avioane F-35 în Caraibe pe fondul luptei antidrog

Sursele au precizat că aeronavele ar urma să ajungă în regiune săptămâna viitoare, pentru a sprijini operațiunile împotriva organizațiilor narco-teroriste desemnate de Washington.

Tensiunile au escaladat după un atac aerian american din această săptămână care a scufundat o ambarcațiune venezueleană și a ucis 11 persoane, acțiune motivată de lupta antidrog.

Administrația Trump a încercat în mod constant să lege regimul lui Nicolás Maduro de activități de narcotrafic, acuzându-l inclusiv că ar conduce banda Tren de Aragua, desemnată organizație teroristă.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth l-a caracterizat pe Maduro drept „un lider al unui stat narcotic”:

Liderul venezuelean a declarat luni că SUA intenționează o „schimbare de regim prin mijloace militare”.

Prezența militară americană în sudul Caraibelor include șapte nave de război, cu peste 4.500 de marinari și pușcași marini, precum și exerciții amfibii desfășurate în Puerto Rico.