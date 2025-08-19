Statul american Alabama a stabilit o nouă execuție prin gaz în octombrie

Boyd contestă în instanță folosirea hipoxiei cu azot, pe care o consideră neconstituțional de crudă. El a sugerat alternative precum plutonul de execuție, spânzurarea sau „moartea asistată medical”. O audiere în proces este programată pe 4 septembrie, potrivit AP.

Alabama a început să folosească această metodă anul trecut, execuțiile având loc prin aplicarea unei măști care înlocuiește oxigenul cu azot pur. Până acum, statul a efectuat cinci execuții cu azot și plănuiește o alta în septembrie. Louisiana a utilizat aceeași metodă o singură dată.

Avocații lui Boyd susțin că execuțiile anterioare au arătat semne de „sufocare conștientă, teroare și durere”, în timp ce procurorii din Alabama afirmă că metoda este „nedureroasă” și că mișcările observate la condamnați au fost rezistență activă sau spasme involuntare.

Boyd se află pe „culoarul morții” din 1995 și este președintele organizației Project Hope to Abolish the Death Penalty, fondată de deținuți condamnați la moarte.

Alți trei bărbați au fost condamnați în același caz: Shawn Ingram (tot pe „culoarul morții”), Moneek Ackles (închisoare pe viață fără eliberare condiționată) și Quintay Cox (condamnat la închisoare pe viață cu posibilitate de eliberare).