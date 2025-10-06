Statul Illinois dă în judecată administrația Trump pentru trimiterea Gărzii Naționale la Chicago

Statul Illinois a depus luni o plângere împotriva administrației Trump, încercând să blocheze desfășurarea trupelor federalizate ale Gărzii Naționale în Chicago.

Guvernatorul J.B. Pritzker și procurorul general al statului susțin că măsura reprezintă o încălcare gravă a dreptului Illinois-ului la autoguvernare și a principiului separației dintre stat și guvernul federal.

„Americanii, indiferent unde locuiesc, nu ar trebui să trăiască sub amenințarea unei ocupații militare din partea propriei țări, cu atât mai puțin pentru că liderii locali nu sunt pe placul președintelui”, se arată în documentul depus în instanță.

Procesul îl vizează direct pe președintele Donald Trump, dar și pe secretarul pentru Securitate Internă Kristi Noem, secretarul Apărării Pete Hegseth și secretarul Armatei Daniel Driscoll.

Administrația Trump a justificat trimiterea trupelor prin necesitatea de a „restabili ordinea” în Chicago, însă autoritățile locale consideră acțiunea un abuz de putere fără precedent.

Guvernatorul Pritzker a criticat dur decizia Casei Albe, afirmând că „Illinois nu este un stat aflat sub ocupație militară, ci o parte a unei federații care respectă legea și democrația”.