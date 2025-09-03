Stocarea CO2 nu salvează clima: Capacitatea reală e de 10 ori mai mică

Cantitatea de emisii de dioxid de carbon (CO2) pe care lumea o poate stoca în siguranță este de doar o zecime din estimările industriei, potrivit unui studiu publicat în prestigioasa revistă Nature și relatat de Bloomberg.

Descoperirea reduce considerabil speranțele privind capacitatea reală de a combate încălzirea globală prin captarea și stocarea dioxidului de carbon: „Există o limită globală prudentă de aproximativ 1.460 miliarde de tone de CO2 care pot fi stocate în siguranță în formațiuni geologice”, susține cercetarea.

„Aceasta este de aproape 10 ori mai mică decât estimările propuse de industrie, care nu au luat în calcul riscurile pentru oameni și mediu”.

Cutremure, scurgeri și poluare: riscurile stocării subterane a CO2

Stocarea subterană a carbonului vine cu riscuri serioase. Printre acestea se numără scurgerile accidentale de dioxid de carbon, care pot elibera gazul în atmosferă și anula beneficiile climatice. De asemenea, injecția de CO2 în adâncime poate destabiliza structurile geologice, creând așa-numitele „seisme induse”. Un alt pericol îl reprezintă contaminarea apelor subterane, prin migrarea substanțelor toxice împreună cu dioxidul de carbon.

În plus, multe dintre siturile potențiale de stocare se află în apropierea comunităților locuite sau a ecosistemelor vulnerabile, ceea ce ridică probleme legate de siguranță, acceptare publică și protecția mediului. Toate aceste elemente sunt adesea minimizate sau chiar ignorate în estimările optimiste ale industriei.

Dacă doar zonele cu potențial real și sigur sunt utilizate, stocarea CO2 ar putea reduce încălzirea globală cu doar 0,7° C, conform autorilor studiului. Iar rezultatul demontează promisiunile tehnologice care vorbeau despre un impact de până la 5-6°C, bazate însă pe ipoteze riscante și nerealiste.

Tehnologia trebuie să oprească încălzirea, nu s-o mascheze

În prezent, la nivel mondial, există o capacitate operațională de captare și stocare de aproximativ 50 de milioane de tone de CO2. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), această capacitate ar putea ajunge la 670 de milioane de tone până în 2030, mult sub ceea ce ar fi necesar pentru o schimbare climatică semnificativă.

„Stocarea carbonului nu mai poate fi considerată o soluție nelimitată pentru a readuce clima la un nivel sigur”, a explicat Joeri Rogelj, coautor al studiilor și director de cercetare la Grantham Institute-Imperial College London. „Ar trebui folosită pentru a opri și inversa încălzirea globală, nu pentru a compensa poluarea evitată din producția de energie fosilă sau din motoarele cu ardere învechite”.

Concluzia cercetătorilor este clară: tehnologia de captare și stocare a carbonului, care are ca scop reducerea emisiilor de dioxid de carbon, poate juca un rol în lupta contra schimbărilor climatice, dar nu poate înlocui reducerea emisiilor. Tratarea acesteia ca o soluție miraculoasă riscă să întârzie acțiunile urgente și esențiale.