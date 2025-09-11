SUA: Căutare intensă a lunetistului care l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk în Utah

Kirk, în vârstă de 31 de ani, comentator radio și podcast și aliat influent al lui Donald Trump, este creditat cu contribuția la consolidarea bazei de votanți tineri ai președintelui republican. El a fost împușcat miercuri în ceea ce guvernatorul Utahului, Spencer Cox, a numit un asasinat politic.

Asasinatul, surprins în detaliu în clipuri video care s-au răspândit rapid pe internet, a avut loc în timpul unui eveniment organizat la prânz, la care au participat 3.000 de persoane, la Universitatea Utah Valley din Orem, Utah, la aproximativ 65 km sud de Salt Lake City.

Într-un clip, se putea vedea sânge țâșnind din gâtul lui Kirk imediat după ce s-a auzit un foc de armă, iar el s-a prăbușit pe scaun.

Kirk, cofondator și președinte al grupului conservator de studenți Turning Point USA, a fost declarat mort la un spital local câteva ore mai târziu. Asasinarea sa a stârnit imediat reacții de indignare și condamnări ale violenței politice atât din partea democraților, cât și a republicanilor.

Cox a declarat că evenimentele organizate de Kirk în campusurile universitare făceau parte dintr-o tradiție de dezbatere politică deschisă care era „fundamentală pentru formarea țării noastre, pentru drepturile noastre constituționale cele mai de bază”.

„Când cineva ia viața unei persoane din cauza ideilor sau idealurilor sale, atunci chiar acea bază constituțională este amenințată”, a spus Cox.