SUA: De ce creează Garda Națională unități de „reacție rapidă” în toate statele americane

Un set de documente circulare, semnate de generalul-maior Ronald Burkett, directorul de operațiuni al Gărzii Naționale, dispun ca toate unitățile din statele americane, cu excepția Districtului Columbia să își antreneze personalul pentru acțiuni de control al mulțimii.

Unitățile de reacție rapidă ar putea să ajungă la 23.000 de membrii, iar potrivit documentelor, unitățile trebuie să poată mobiliza un sfert din efectiv în decurs de opt ore și întregul personal în maximum o zi.

Deși Garda Națională a avut întotdeauna trupe de intervenție rapidă, acestea erau folosite pentru dezastre naturale.

Aceste directive vin după ce președintele Donald Trump a semnat în august un ordin executiv prin care cerea Pentagonului să creeze astfel de forțe „disponibile pentru desfășurare rapidă la nivel național”, urmărind o implicare mai consistentă a armatei în combaterea infracționalității și a imigrației ilegale.

Unitățile au termen până la 1 ianuarie 2026 să devină operaționale și vor primi echipamente și instructori din partea Biroului Gărzii Naționale.