SUA: Reprezentanții republicani deschid propria anchetă asupra asaltului Capitoliului

Reprezentanții republicani din Congresul american au votat joi pentru înființarea unei comisii însărcinate să „investigheze” asaltul Capitoliului din 6 ianuarie 2021, eveniment care a zguduit profund politica americană și care s-a soldat cu peste 1.270 de condamnări ale participanților.
Sursa foto: Mark Alfred/ZUMA Press Wire
Noua comisie, condusă de deputatul republican din Georgia, Barry Loudermilk, este prezentată de susținătorii săi drept un răspuns la panelul parlamentar anterior, constituit sub majoritatea democrată, care recomandase lansarea urmăririi penale împotriva președintelui Donald Trump, acuzat de incitare la insurecție și complot împotriva statului, potrivit AFP.

Republicanii susțin că prima anchetă a fost „prea partizană” și intenționează să prezinte o versiune diferită a evenimentelor. Barry Loudermilk, un susținător al lui Trump, a minimalizat deja gravitatea asaltului, descriind ziua de 6 ianuarie drept o „zi a iubirii” și un „exces de afecțiune” față de fostul președinte.

Înființarea acestei comisii are loc în contextul revenirii lui Donald Trump la Casa Albă și a majorității republicane în Congres. Printre primele sale decizii după învestire, președintele a grațiat toți participanții la asalt, invocând o „gravă nedreptate națională”.