SUA: Reprezentanții republicani deschid propria anchetă asupra asaltului Capitoliului

Noua comisie, condusă de deputatul republican din Georgia, Barry Loudermilk, este prezentată de susținătorii săi drept un răspuns la panelul parlamentar anterior, constituit sub majoritatea democrată, care recomandase lansarea urmăririi penale împotriva președintelui Donald Trump, acuzat de incitare la insurecție și complot împotriva statului, potrivit AFP.

Republicanii susțin că prima anchetă a fost „prea partizană” și intenționează să prezinte o versiune diferită a evenimentelor. Barry Loudermilk, un susținător al lui Trump, a minimalizat deja gravitatea asaltului, descriind ziua de 6 ianuarie drept o „zi a iubirii” și un „exces de afecțiune” față de fostul președinte.

Înființarea acestei comisii are loc în contextul revenirii lui Donald Trump la Casa Albă și a majorității republicane în Congres. Printre primele sale decizii după învestire, președintele a grațiat toți participanții la asalt, invocând o „gravă nedreptate națională”.