SUA retunează Mexicului un manuscris cu o vechime de 500 de ani, semnat de un conchistador spaniol

FBI a declarat într-un comunicat că documentul a trecut prin mâinile mai multor persoane de-a lungul anilor, așa că nimeni nu va fi pus sub acuzare.

„Aceasta este o pagină a manuscrisului original care a fost de fapt semnată de Hernan Cortes pe 20 februarie 1527”, a declarat agentul special Jessica Dittmer, membru al echipei FBI de combatere a criminalității artistice. Până atunci, Corts cucerise imperiul aztec în 1521, la doi ani după ce debarcase în ceea ce este astăzi Mexic.

În timp ce angajații de la Arhiva Generală a Națiunii din Mexic își analizau colecția de documente semnate de Cortes în 1993, au descoperit că lipseau 15 pagini din manuscris. Se crede că a fost furat între 1985 și 1993.

Mexicul a solicitat ajutorul echipei de criminalitate artistică a FBI anul trecut pentru această pagină specifică.

FBI a restrâns, în cele din urmă, căutarea în Statele Unite și a localizat documentul, deși agenția nu a precizat cine îl avea. Departamentul de Poliție al Orașului New York, Departamentul de Justiție al Statelor Unite și guvernul mexican au fost cu toții implicați în investigație.

Este al doilea document al lui Cortes pe care FBI l-a returnat guvernului mexican. În 2023, agenția a returnat o scrisoare din secolul al XVI-lea de la conchistador.

„Piese ca aceasta sunt considerate bunuri culturale protejate și reprezintă momente valoroase din istoria Mexicului, așa că acesta este ceva ce mexicanii au în arhivele lor pentru a înțelege mai bine istoria”, a spus un reprezentant al FBI-ului.