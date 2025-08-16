SUA suspendă vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza

Departamentul a declarat că, în ultimele zile, a fost eliberat „un număr mic” de vize temporare medical-umanitare, dar nu a furnizat cifre concrete.

Statele Unite au acordat peste 3.800 de vize de vizitator B1/B2, care permit străinilor să solicite tratament medical în SUA, titularilor de documente de călătorie eliberate de Autoritatea Palestiniană, potrivit unei analize publicate pe site-ul departamentului. Acest bilanţ include 640 de vize acordate în luna mai.

Decizia Departamentului de Stat de a suspenda vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza vine după ce Laura Loomer, o activistă de extremă dreapta şi aliată a preşedintelui Donald Trump, a declarat vineri pe reţelele de socializare că „refugiaţii” palestinieni au intrat în SUA în luna august.

Declaraţia lui Loomer a stârnit indignarea unor republicani, reprezentantul Chip Roy din Texas afirmând că va cerceta problema, iar reprezentantul Randy Fine din Florida calificând-o drept un „risc pentru securitatea naţională”.