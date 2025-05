SUA: Un copil de doi ani a supraviețuit unei căderi de la etajul cincisprezece al unui bloc

Un băiețel care a căzut de etajul 15 al unui bloc din Statele Unite a scăpat doar cu un picior fracturat și câteva răni interne care nu îi pun viața în pericol. Miracolul aproape incredibil, care a avut loc săptămâna trecută, a fost explicat astfel de specialiști: „Nu căderea contează, ci aterizarea”, a relatat luni Le Figaro.

https://www.lefigaro.fr/faits-divers/comment-un-enfant-de-deux-ans-a-t-il-pu-survivre-a-une-chute-du-quinzieme-etage-d-un-immeuble-aux-etats-unis-20250519

Poliția și echipajele medicale din statul Maryland, SUA, au fost alertate despre un incident, care s-a petrecut într-un complex format din trei clădiri înalte, situat în cartierul White Oak, în care un băiețel de doi ani a căzut de la etajul al 15-lea. Copilul a supraviețuit, iar evenimentul a fost cu adevărat incredibil și aproape miraculos, potrivit sursei citate.

Echipajele de salvare i-au acordat primul ajutor băiețelului și au constat că acesta avea o fractură la un picior și mai multe leziuni interne, a informat poliția comitatului Montgomery, precizând că rănile nu îi pun viața în pericol și că ar trebui să supraviețuiască. Copilul a aterizat într-un tufiș, care a redus considerabil impactul căderii.

More about the 2-year-old’s 15-story fall from our interview with Dr Katie Donnelly, a

pediatric emergency medicine physician from @ChildrensNatl @fox5dc pic.twitter.com/s0GebAJvjS

— Bob Barnard (@barnardfox5dc) May 18, 2025