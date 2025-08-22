Oasele unui copil preistoric sugerează că încrucişarea cu neandertalienii s-a realizat mai devreme

Copilul, descris într-un studiu recent publicat în revista ştiinţifică L’Anthropologie, a fost îngropat într-o peşteră din Israel în urmă cu aproximativ 140.000 de ani. Deoarece nu s-a extras ADN antic din rămăşiţele fosilizate, este imposibil să se confirme originea copilului, dar oamenii de ştiinţă spun că detaliile microscopice din oase indică faptul că copilul avea trăsături ale ambelor grupuri.

Când oasele au fost excavate pentru prima dată din peştera Skhul din nordul Israelului în 1931, arheologii au recunoscut că copilul nu aparţinea nici speciei Homo sapiens, care sosise în regiune din Africa, nici speciei Neanderthal, care sosise din Europa. Ei au concluzionat că era o specie separată, indigenă zonei.

Dar noua cartografiere 3D le-a permis cercetătorilor să studieze mici detalii ale craniului care anterior erau dificil de văzut sau de descifrat. Cercetătorii au putut examina trăsături distinctive, cum ar fi structura urechii interne şi amprenta vaselor de sânge care alimentau creierul.

Comparând caracteristicile cunoscute ale Homo sapiens şi ale neanderthalienilor, cercetătorii au concluzionat că copilul era rezultatul încrucişării între cele două specii.

Anterior, cel mai vechi exemplu cunoscut de încrucişare între aceste grupuri datează de acum aproximativ 40.000 de ani, în Europa Centrală, a explicat Israel Hershkovitz, cercetătorul principal al studiului şi profesor de arheologie şi evoluţie umană la Universitatea din Tel Aviv.