Suplimentul popular care ar putea preveni cancerul de colon

Un nou studiu făcut de cercetătorii de la Universitatea Vanderbilt (Statele Unite) a demonstrat că suplimentarea cu magneziu poate avea beneficii pentru flora intestinală în prevenirea cancerului de colon. Asta contribuie la prevenirea dezvoltării cancerului colorectal, scrie El Economista.

Cu toate acestea, experții subliniază că efectul a fost observat doar la femei. Din acest motiv, bănuiesc că nivelurile de estrogen ar putea influența în mod semnificativ acest efect.

Legătura dintre magneziu și microbiomul intestinal

Cercetătorii au examinat microbiomul intestinal și rezultatele unei colonoscopii efectuate participanților, care au fost grupați în funcție de genotipul TRPM7, esențial pentru absorbția magneziului în organism.

„Studiul actual relevă că suplimentarea cu magneziu crește microbiomul intestinal, care s-a demonstrat că sintetizează vitamina D în intestin fără lumina soarelui și inhibă local dezvoltarea cancerului colorectal”, a afirmat profesorul de medicină Qi Dai.

Producție sporită de bacterii benefice

În rândul participanților cu genotipul TRPM7, suplimentul de magneziu a crescut prezența bacteriilor Carnobacterium maltaromaticum și Faecalibacterium prasniti. Aceste bacterii s-au dovedit a acționa împreună pentru a crește producția de vitamina D și a reduce carcinogeneza.

Vitamina D sintetizată fără lumina soarelui

Descoperirea crucială este că flora intestinală devine capabilă să sintetizeze vitamina D fără expunerea la lumina soarelui, inhibând local dezvoltarea tumorii colorectale. Acest mecanism deschide noi perspective în prevenirea cancerului de colon.

Oamenii de știință afirmă că aceste descoperiri aduc date noi despre influența nutriției, microbiomului intestinal și carcinogenezei colorectale. Toate acestea pun bazele pentru prevenirea acestei boli la persoanele cu risc ridicat.