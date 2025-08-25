Prima pagină » Știri externe » Donald Trump își dorește o nouă întâlnire cu Kim Jong Un

Donald Trump își dorește o nouă întâlnire cu Kim Jong Un

Donald Trump spune că vrea să se întâlnească din nou cu Kim Jong Un, președintele Coreei de Nord, chiar și „anul acesta”, potrivit Sky News.
Laurentiu Marinov
26 aug. 2025, 01:24, Știri externe

Cei doi lideri au avut trei întâlniri în timpul primului mandat al lui Trump și au schimbat o serie de scrisori pe care președintele american le-a numit „frumoase”.

Vorbind la Casa Albă în timpul discuțiilor cu noul președinte sud-coreean Lee Jae Myung, Trump le-a spus reporterilor: „Aș dori să-l întâlnesc anul acesta… Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu Kim Jong Un în viitorul potrivit”.

„Aș dori să am o întâlnire. M-am înțeles de minune cu el”, a declarat președintele Trump, adăugând că „au devenit foarte prieteni” în timpul primului său mandat. „Credem că putem face ceva în acest sens”, a spus el.

Trump și Kim au avut trei întâlniri între 2018 și 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump.

În iunie 2019, Trump a intrat pentru scurt timp în Coreea de Nord din zona demilitarizată (DMZ) cu Coreea de Sud.

Președintele SUA a răspuns luni la o întrebare despre dacă se va întoarce în DMZ, acesta amintindu-și cu drag de ultima dată când a făcut acest lucru, adăugând că ar dori să ajute relația dintre cele două Corei.

„Vă amintiți când am traversat linia de demarcație și toată lumea a înnebunit?”, mai ales Serviciul Secret, le-a spus Trump reporterilor din Biroul Oval. Dar „mi-a plăcut foarte mult”, a spus Donald Trump. El a adăugat că se simte în siguranță pentru că are o relație bună cu Kim.

Trump a devenit primul președinte american în exercițiu care a pășit pe teritoriul nord-coreean în urmă cu șase ani.

Cu toate acestea, s-au înregistrat puține progrese în ceea ce privește limitarea programului nuclear al Coreei de Nord, iar Donald Trump a recunoscut în martie anul acesta că Phenianul este o „putere nucleară”.

 