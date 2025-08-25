Donald Trump își dorește o nouă întâlnire cu Kim Jong Un

Cei doi lideri au avut trei întâlniri în timpul primului mandat al lui Trump și au schimbat o serie de scrisori pe care președintele american le-a numit „frumoase”.

Vorbind la Casa Albă în timpul discuțiilor cu noul președinte sud-coreean Lee Jae Myung, Trump le-a spus reporterilor: „Aș dori să-l întâlnesc anul acesta… Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu Kim Jong Un în viitorul potrivit”.

„Aș dori să am o întâlnire. M-am înțeles de minune cu el”, a declarat președintele Trump, adăugând că „au devenit foarte prieteni” în timpul primului său mandat. „Credem că putem face ceva în acest sens”, a spus el.

Trump și Kim au avut trei întâlniri între 2018 și 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump.

În iunie 2019, Trump a intrat pentru scurt timp în Coreea de Nord din zona demilitarizată (DMZ) cu Coreea de Sud.

Președintele SUA a răspuns luni la o întrebare despre dacă se va întoarce în DMZ, acesta amintindu-și cu drag de ultima dată când a făcut acest lucru, adăugând că ar dori să ajute relația dintre cele două Corei.

„Vă amintiți când am traversat linia de demarcație și toată lumea a înnebunit?”, mai ales Serviciul Secret, le-a spus Trump reporterilor din Biroul Oval. Dar „mi-a plăcut foarte mult”, a spus Donald Trump. El a adăugat că se simte în siguranță pentru că are o relație bună cu Kim.

Trump a devenit primul președinte american în exercițiu care a pășit pe teritoriul nord-coreean în urmă cu șase ani.

Cu toate acestea, s-au înregistrat puține progrese în ceea ce privește limitarea programului nuclear al Coreei de Nord, iar Donald Trump a recunoscut în martie anul acesta că Phenianul este o „putere nucleară”.