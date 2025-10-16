Războiul din Ucraina, ziua 1.331. Substația electrică rusă din regiunea Volgograd a luat foc în urma unui atac cu drone / Directorul FMI intenționează să viziteze Ucraina

Aliatul principal al lui Putin avertizează că, dacă Trump va furniza rachete Ucrainei, acest lucru ar putea duce la un „război nuclear”

Liderul belarus Alexander Lukașenko, un aliat loial al lui Vladimir Putin, a avertizat președintele Donald Trump că furnizarea de către SUA a rachetelor de croazieră subsonice Tomahawk Ucrainei ar însemna „război nuclear”.

Trump ar lua în considerare o cerere a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru rachetele Tomahawk, care au o rază de acțiune de 1.500 de mile, ceea ce ar permite Kievului să lovească mult mai adânc în teritoriul rus, lovind ținte strategice precum infrastructura inamică a invadatorului, bazele militare și fabricile de muniții.

„Vor să treacă la ofensivă” — Trump va discuta cu Zelenski despre posibilitatea ca Ucraina să reia războiul cu Rusia

Trump a declarat că va „lua o decizie” cu privire la dorința Ucrainei de a „trece la ofensivă” împotriva Rusiei în cadrul întâlnirii pe care o va avea cu Zelenski la Casa Albă.

Substația electrică rusă din regiunea Volgograd a luat foc în urma unui atac cu drone

Incendiul a izbucnit în timpul unui „atac masiv cu drone” care a vizat infrastructura energetică a regiunii în timpul nopții, a afirmat guvernatorul Andrey Bocharov.

Directorul FMI intenționează să viziteze Ucraina

Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, intenționează să se deplaseze în Ucraina pentru a sprijini eforturile țării de a obține un nou pachet de împrumuturi în al patrulea an de război, a relatat Bloomberg.

Zelenski și premierul grec discută posibilitatea furnizării de gaze naturale din SUA

Zelenski și premierul grec Kyriakos Mitsotakis au discutat posibilitatea furnizării de gaze naturale din SUA către Ucraina, care se confruntă cu consecințele multiplelor atacuri ale Rusiei asupra sistemului energetic al țării.

India va înceta să mai cumpere petrol rusesc, afirmă Trump

Trump a declarat miercuri că premierul indian Narendra Modi s-a angajat să înceteze achiziționarea de petrol din Rusia, principalul furnizor de petrol al Indiei, dar că nu poate opri livrările „imediat”.

Anunțul vine în contextul în care Trump încearcă să intensifice eforturile de a reduce finanțarea energetică a Moscovei.

SUA presează Japonia să oprească importurile de petrol din Rusia

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că a îndemnat Japonia să oprească toate importurile de energie din Rusia, semnalând o poziție mai dură din partea administrației Trump față de aliații care mențin relații comerciale limitate cu Moscova.

„Ministrul Kato și cu mine am discutat, de asemenea, aspecte importante legate de relațiile economice dintre SUA și Japonia și de așteptările administrației ca Japonia să înceteze importurile de energie din Rusia”, a scris Bessent pe X după întâlnirea sa cu ministrul japonez al finanțelor, Katsunobu Kato, la Washington.