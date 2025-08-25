Trei morți într-un accident de elicopter în timpul unei lecții de zbor în Marea Britanie

Operatorul de zbor Northumbria Helicopters a declarat că aeronava a decolat de pe aeroportul Sandown în jurul orei locale 9:00, cu patru persoane la bord, în timp ce urma o lecție de zbor.

Aproximativ 24 de minute mai târziu, poliția a declarat că a fost chemată în legătură cu un elicopter care se prăbușise. Imaginile aeriene transmise de presa britanică au arătat că aeronava – un model G-OCLV – a fost grav avariată.

Echipe de intervenție de la diverse agenții au fost trimise la locul accidentului și au închis traficul rutier pe un câmp lângă un drum din zona Shanklin. Serviciul de Investigare a Accidentelor Aeriene din Marea Britanie a trimis inspectori pentru a aduna probe și a face anchete.